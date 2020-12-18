Дебютная победа Брагина: сборная России по хоккею обыграла по буллитам Швецию в матче Кубка Первого канала

В Москве стартовал второй этап хоккейного Евротура в сезоне-2020/21 — Кубок Первого канала. Сборная России обыграла по буллитам Швецию со счётом 4:3. Победный бросок оформил Андрей Кузьменко. Для главного тренера команды Валерия Брагина это был первый матч в новой должности.

Сборная России по хоккею стартовала с победы в Кубке Первого канала. Подопечные Валерия Брагина в его дебютной игре во главе команды нанесли поражение Швеции. Встреча на «ЦСКА Арене» завершилась серией буллитов, героем которой стал вратарь Александр Самонов.

Состав сборной России на матч с Швецией начал вырисовываться ещё за два дня до старта. Тогда отдельно от основной команды тренировались нападающие Кирилл Марченко, Сергей Толчинский и Александр Кадейкин, а также защитники Дмитрий Саморуков и Артём Минулин. В итоге все, кроме Кадейкина, оказались вне заявки. А накануне игры Брагин разрешил последнюю интригу и назвал имя основного голкипера — им стал хорошо знакомый тренеру по работе в СКА Самонов.

Также по теме Первая проверка Брагина: чего ждать от сборной России по хоккею на Кубке Первого канала С 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА Арене» пройдёт Кубок Первого канала. Второй этап Еврохоккейтура станет дебютным для тренерского...

Шведов можно было назвать тёмной лошадкой Кубка Первого канала. С одной стороны, их главный тренер Юхан Гарпенлёв однозначно сделал ставку на игроков из КХЛ, пригласив всего пять нападающих из национального чемпионата. С другой, из вызванных игроков мало кого можно назвать настоящими звёздами лиги. К началу второго этапа Евротура в шведской команде лучшим бомбардиром регулярки был Оскар Линдберг, набравший всего 23 очка в 32 матчах в составе московского «Динамо». В статистике скандинавы серьёзно проигрывали и россиянам, и чехам с финнами, которые первыми провели свою встречу в Москве.

Начало матча России и Швеции осталось за хозяевами льда. Уже на второй минуте Алексей Марченко нанёс мощный бросок по воротам Магнуса Хелльберга. Шайба попала в перекладину и отлетела в сторону. Вскоре шведский вратарь попросил замену и уступил место Андерсу Линдбеку, но ничего страшного с голкипером не произошло — ему лишь понадобилось привести экипировку в порядок. Следующую атаку россиян отражал уже Хелльберг.

Шведскому голкиперу в середине первого периода пришлось проявить всё своё мастерство. Особенно часто и опасно по его воротам бросал Андрей Чибисов. Хелльберг надеялся получить передышку после удаления Антона Бурдасова. Однако шведам едва удавалось закрепиться в российской зоне и что-то противопоставить подопечным Брагина.

С возвращением Бурдасова наступление на владения Хелльберга продолжилось, но ни к чему не привело даже после ответного штрафа Магнуса Пяаярви. За весь первый период россияне нанесли 11 бросков, и ни один не достиг цели. У шведов же было всего три выстрела по воротам Самонова — у Гарпенлёва был повод высказать претензии подопечным в перерыве.

Во втором периоде скандинавы предстали уже совсем другой командой. Теперь в российской зоне стали возникать моменты, во время которых Самонову приходилось ловить шайбу, даже сидя на льду. Но от дальнего броска Класа Дальбека вратарь СКА не спас. После двух рикошетов шайба залетела в сетку, а автором гола стал Понтус Оберг, который последним подправил её траекторию.

Гости ещё долго владели инициативой и не раз вынуждали Самонова доставать шайбу из самых сложных позиций. Россияне несколько минут были заперты в своей зоне, но моральный дух команды от этого не пошатнулся. Стоило шведам ненадолго расслабиться, как игра перешла уже к их воротам. На 33-й минуте Иван Морозов оказался с шайбой на чужом пятачке, перевёл её Андрею Кузьменко, и тот в одно касание сравнял счёт.

Конец второго периода снова прошёл под диктовку шведов, но Самонов продолжал справляться со своими обязанностями — ради сейва он был готов распластаться в шпагате, как после броска Дальбека. На последней минуте проблем хозяевам льда добавило удаление Владимира Ткачёва, но всё-таки на перерыв команды ушли при равном счёте.

Заключительная треть матча началась для россиян оптимистично. Они не только выстояли в меньшинстве, но и получили двухминутный шанс на розыгрыш лишнего игрока. Однако самым опасным моментом стал щелчок Бурдасова, который так и не вывел хозяев этого этапа Евротура вперёд. А вскоре после этого Эмиль Петтерссон забросил шайбу, которая совсем не вытекала из логики игры. Игрок шведского «Векше» мог пройти ещё ползоны для броска, но щёлкнул гораздо раньше и застал Самонова врасплох. За 13 минут до конца основного времени подопечные Брагина вновь оказались в роли догоняющих.

Но это продолжалось недолго. Вскоре первое звено капитана Вадима Шипачёва провело быструю атаку, завершать которую было доверено Никите Сошникову. Если в КХЛ форвард ЦСКА не слишком часто радует результативностью, то в матче за сборную ему хватило одного движения кистей, чтобы сравнять счёт. Шведы попытались оспорить гол россиян и попросили проверить эпизод на офсайд, но судьи с ними не согласились и в наказание удалили одного полевого игрока на две минуты.

Столь неожиданным удалением подопечные Брагина сразу же воспользовались. Чибисов долго пытался забросить шайбу на пятачке, но стоило ей отскочить на крюк Шипачёву, как сборная России всё-таки вышла вперёд.

Шведы не были готовы так быстро терять всё, чего добились в матче, и обрушились на ворота Самонова, пока на льду отсутствовал Игорь Ожиганов. Вратарь СКА был всё так же надёжен в ближнем бою, и тогда Эмиль Ларссон бросил со средней дистанции. К такому повороту российский голкипер вновь оказался не готов, и зрители на «ЦСКА Арене» увидели уже четвёртый гол в течение десяти минут.

Шайба Ларссона перевела матч в овертайм. В нём россияне смотрелись гораздо предпочтительнее, особенно благодаря контратаке Сошникова, но всё-таки определять победителя матча пришлось в серии буллитов. Дуэль между двумя вратарями СКА закончилась в пользу Самонова — он отразил семь бросков из восьми. Хелльберга же смогли пробить Сошников и Кузьменко, который хладнокровно бросил с острого угла в створ ворот и принёс Брагину первую победу во главе взрослой сборной России.