Глава ФХР Третьяк ответил на жалобы тренера «Ак Барса» по поводу вызова игроков в сборную

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на недовольство главного тренера казанского «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова тем, что игроки его команды были вызваны в сборную России прямо перед матчем КХЛ.

«У нас есть календарь, подписанный ФХР. Пандемия внесла коррективы. Матч «Ак Барса» и «Йокерита» перенесли, он не вписывался в расписание. Игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную. И в советское время, и сейчас национальная команда — главная в нашем хоккее», — цитирует Третьяка Sport24.

C 17 по 20 декабря в Москве сборная России сыграет в рамках Кубка Первого канала со Швецией, Чехией и Финляндией.

Ранее Александр Кожевников выразил мнение, что ФХР могла пойти навстречу «Ак Барсу» и не вызывать игроков в сборную перед матчем КХЛ.