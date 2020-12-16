Шипачёв будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова главного тренера национальной команды Валерия Брагина.
Ассистентами Шипачёва станут Рушан Рафиков, Алексей Марченко и Егор Яковлев.
Второй этап Еврохоккейтура пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве. Россияне 17 декабря сыграют со Швецией, 19-го — с Чехией, на 20-е запланирован матч с Финляндией.
Ранее Александр Кожевников выразил мнение, что ФХР могла пойти навстречу «Ак Барсу» и не вызывать игроков в сборную перед матчем КХЛ.