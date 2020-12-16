Шипачёв будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Нападающий Вадим Шипачёв станет капитаном сборной России по хоккею в матчах Кубка Первого канала.
Шипачёв будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова главного тренера национальной команды Валерия Брагина.

Ассистентами Шипачёва станут Рушан Рафиков, Алексей Марченко и Егор Яковлев.

Второй этап Еврохоккейтура пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве. Россияне 17 декабря сыграют со Швецией, 19-го — с Чехией, на 20-е запланирован матч с Финляндией.

Ранее Александр Кожевников выразил мнение, что ФХР могла пойти навстречу «Ак Барсу» и не вызывать игроков в сборную перед матчем КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить