Шипачёв будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

Нападающий Вадим Шипачёв станет капитаном сборной России по хоккею в матчах Кубка Первого канала.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова главного тренера национальной команды Валерия Брагина.

Ассистентами Шипачёва станут Рушан Рафиков, Алексей Марченко и Егор Яковлев.

Второй этап Еврохоккейтура пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве. Россияне 17 декабря сыграют со Швецией, 19-го — с Чехией, на 20-е запланирован матч с Финляндией.

Ранее Александр Кожевников выразил мнение, что ФХР могла пойти навстречу «Ак Барсу» и не вызывать игроков в сборную перед матчем КХЛ.