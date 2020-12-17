Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над Швецией в первом матче Кубка Первого канала в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

Встреча завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу подопечных Валерия Брагина. В основное время в составе скандинавской команды отличились Понтус Оберг (25 минута), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). Россияне ответили голами Андрея Кузьменко (35), Никиты Сошникова (50) и Вадима Шипачёва (51). В серии послематчевых буллитов победную для национальной сборной шайбу забросил Кузьменко. 19 декабря Россия сыграет с Чехией. Ранее сообщалось, что гол Дмитрия Яшкина не помог сборной Чехии обыграть Финляндию на Кубке Первого канала.