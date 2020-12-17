Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию на Кубке Первого канала

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Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над Швецией в первом матче Кубка Первого канала в Москве.
Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Встреча завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу подопечных Валерия Брагина.

В основное время в составе скандинавской команды отличились Понтус Оберг (25 минута), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). Россияне ответили голами Андрея Кузьменко (35), Никиты Сошникова (50) и Вадима Шипачёва (51).

В серии послематчевых буллитов победную для национальной сборной шайбу забросил Кузьменко.

19 декабря Россия сыграет с Чехией.

Ранее сообщалось, что гол Дмитрия Яшкина не помог сборной Чехии обыграть Финляндию на Кубке Первого канала.

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