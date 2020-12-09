«Слышать такие претензии удивительно»: в Норвегии призвали снять с ЧЕ женскую сборную РФ по гандболу за контактные игры

Норвежские СМИ призвали отстранить женскую сборную России по гандболу от участия в чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Дании. Спортсменок раскритиковали за весёлые старты в гостинице, в рамках которых надо было накормить партнёров по команде, удерживая ложку ртом. Представители отечественной команды уже заявили, что такие развлечения не нарушают медицинский протокол. Ранее главный тренер команды Амброс Мартин получил предупреждение за несоблюдение правил, когда покинул специальную красную зону на турнире и пообщался без маски с генеральным секретарём ФГР Денисом Богомоловым.

Женская сборная России по гандболу в эти дни успешно выступает на чемпионате Европы в Дании. Подопечные Амброса Мартина одержали три победы в трёх матчах группового этапа и вышли в основной раунд соревнований. Однако играть команде приходится под огромным давлением — иностранные СМИ призвали отстранить россиянок от дальнейшего участия из-за якобы имевших место нарушений санитарных правил.

Европейское первенство первоначально должно было пройти в шести городах Дании и Норвегии, но из-за пандемии коронавируса географию турнира пришлось ограничить датскими Коллингом и Хернингом. Соревнования организованы в формате «пузыря» — спортсмены и тренеры должны находиться только в своей так называемой красной зоне и избегать контактов с людьми из синей зоны, а также регулярно проходить тесты на COVID-19.

Допущенные до соревнований журналисты фиксировали все возможные нарушения медицинского протокола. Ещё 5 декабря после матча с Чехией операторы датского телеканала TV 2 SPORT засняли, как главный тренер команды Амброс Мартин покинул красную зону и пообщался с генеральным секретарём Федерации гандбола России (ФГР) Денисом Богомоловым. После сделанного замечания испанский специалист вернулся за ограждение в свою зону. Закончив разговаривать, мужчины обменялись рукопожатием. В материале TV 2 SPORT сказано, что они таким образом несколько раз нарушили медицинский протокол.

Эти кадры были в дальнейшем переданы в Европейскую федерацию гандбола (EHF). Генеральный секретарь организации Мартин Хауслайтнер признался, что недоволен действиями Мартина, и заявил о возбуждении дисциплинарного дела против тренера. В ФГР же заявили, что у Богомолова в момент разговора был отрицательный тест на коронавирус, а разговор между ним и Мартином был достаточно коротким.

Главному тренеру сборной России грозило исключение с турнира, однако он остался с командой. 7 декабря было объявлено, что пятеро членов делегаций из Чехии, Сербии, Хорватии, Испании и России получили последнее предупреждение за несоблюдение протокола и будут лишены аккредитации в случае ещё одного нарушения. В ФГР заверили, что не допустят повторения этого случая до конца турнира.

«Федерация гандбола России заверила EHF в том, что на протяжении всего турнира будет неукоснительно соблюдать правила карантина, инцидент с однократным нарушением правил полностью исчерпан. Нарушение носило однократный и непреднамеренный характер. Федерация заверила EHF в письме, что в дальнейшем режим карантина будет неукоснительно соблюдаться», — приводит ТАСС слова представителя ФГР.

Однако внимание иностранных журналистов к тому времени уже было приковано к другому инциденту, связанному с российской сборной. В свой выходной спортсменки провели своеобразные весёлые старты внутри команды. Одним из заданий для них было передать друг другу еду в ложке, держа её во рту. Видео с развлечениями девушек было опубликовано в официальных аккаунтах ФГР в соцсетях и моментально вызвало резонанс в гандбольном сообществе. Так, эксперт TV 2 SPORT Лэрке Мёллер заявил, что россиянки своим поведением поставили под угрозу проведение всего чемпионата Европы.

«Был потрясён, увидев эти кадры. Если Амбросу Мартину так «повезло», что он заразился, то он стал разносчиком заразы, потому что находился очень близко к игрокам в раздевалке. Так можно уничтожить весь турнир», — приводит слова Мёллера «Чемпионат».

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Ещё более радикально выразился бывший норвежский гандболист и эксперт Уле Эревик. Он призвал прогнать с турнира всю российскую команду, хотя сам признал, что оснований для этого в регламенте нет.

«Просто нет слов. Шокирующее поведение. Вчера я сказал в СМИ, что против идиотов и идиотизма и боги бороться бессильны. Может, жестковато выразился, но вот и подтверждение. Прошу прощения, что мне пришлось так сказать, но нельзя устраивать эстафету с ложкой во рту на следующий день после той бури, которая бушевала вокруг российских девушек. Если бы была возможность выгнать сборную России с чемпионата Европы, надо было бы это сделать. Хотя, к сожалению, не думаю, что это предусмотрено регламентом», — цитирует Эревика VG.

Пресс-атташе сборной Дмитрий Христич в ответ на выпады иностранной прессы отметил, что российские гандболистки не нарушили никаких правил. По его словам, спортсменки играли в отведённой для них зоне в гостинице.

«Честно говоря, слышать такие претензии просто удивительно. Мы провели командное мероприятие в соответствии со всеми правилами и регламентами. Мы находились в отведённой для собраний команды комнате со спортивным инвентарём, утверждённым отелем», — сказал Христич.

На первом групповом этапе чемпионата Европы россиянки поочерёдно взяли верх над Испанией (31:22), Чехией (24:22) и Швецией (30:26), что позволило им с первого места в группе выйти в следующий раунд. Там подопечные Мартина встретятся с Черногорией, Францией и Данией. Для квалификации в полуфинал девушкам надо занять первое или второе место в секстете. Участники плей-офф автоматически попадут на чемпионат мира в Испании, который состоится в декабре 2021 года.