Норвежский журналист призвал дисквалифицировать женскую сборную России с ЧЕ за нарушение антикоронавирусных мер

Норвежский журналист Уле Эревик раскритиковал женскую сборную России по гандболу за несоблюдение санитарных норм на чемпионате Европы в Дании.

Журналист недоволен тем, как спортсменки играют в контактные игры, и тем, как они передают ложки изо рта в рот. Соответствующие фотографии были опубликованы в Instagram Федерации гандбола России, но позднее были удалены из-за негативного резонанса. Сборная России уже получала предупреждение за нарушение санитарных правил на чемпионате Европы. Главный тренер команды Амброс Мартин пожал руку генеральному секретарю Федерации гандбола России Денису Богомолову, который находился за пределами специальной зоны безопасности.

«Даже не знаю, что сказать, я шокирован. Я уже говорил, что против идиотов и глупости не могут бороться даже боги. Может, это звучит грубо, но теперь мы видим подтверждение. Недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после бури, в которую попала российская команда. Если существует возможность снять команду с чемпионата и отправить её домой за глупость, то нужно сделать это. Но я не думаю, что такое предусмотрено регламентом турнира», — приводит VG слова Эревика.

Сборная России одержала три победы в трёх матчах первого группового турнира и вышла во второй раунд чемпионата Европы с первого места.

Ранее женская сборная России по гандболу обыграла Швецию на чемпионате Европы.