Женская сборная России по гандболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Встреча завершилась со счётом 30:26.
Россия заняла первое место в группе B предварительного раунды, выиграв все три матча.
Сборная России в основном раунде будет играть в группе I вместе с тремя лучшими командами из группы A предварительного раунда. Таким образом, россиянки уже точно встретятся с Данией и Францией, а также с победителем матча Черногория — Словения.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки вышли в основной раунд чемпионата Европы, обыграв Чехию.