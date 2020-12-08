Женская сборная России по гандболу обыграла Швецию на чемпионате Европы

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Женская сборная России по гандболу одержала победу над Швецией в заключительном, третьем матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу в Дании.
Женская сборная России по гандболу обыграла Швецию на чемпионате Европы
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Встреча завершилась со счётом 30:26.

Россия заняла первое место в группе B предварительного раунды, выиграв все три матча.

Сборная России в основном раунде будет играть в группе I вместе с тремя лучшими командами из группы A предварительного раунда. Таким образом, россиянки уже точно встретятся с Данией и Францией, а также с победителем матча Черногория — Словения.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки вышли в основной раунд чемпионата Европы, обыграв Чехию.

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