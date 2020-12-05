Российские гандболистки вышли в основной раунд чемпионата Европы, обыграв Чехию

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии во втором матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу в Дании.

Встреча завершилась со счётом 24:22 в пользу россиянок.

Сборная России после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав четыре очка. Второе место занимает сборная Швеции, набравшая два очка. Команды Чехии и Испании не набрали очков.

Таким образом, россиянки досрочно обеспечили себе выход в основной раунд турнира. В основной раунд выходят по три сильнейших команды из четырех групп.

Следующий матч предварительного раунда российская команда проведёт 7 декабря со сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу обыграла испанок на старте чемпионата Европы.