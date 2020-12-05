Российские гандболистки вышли в основной раунд чемпионата Европы, обыграв Чехию
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 24:22 в пользу россиянок.
Сборная России после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав четыре очка. Второе место занимает сборная Швеции, набравшая два очка. Команды Чехии и Испании не набрали очков.
Таким образом, россиянки досрочно обеспечили себе выход в основной раунд турнира. В основной раунд выходят по три сильнейших команды из четырех групп.
Следующий матч предварительного раунда российская команда проведёт 7 декабря со сборной Швеции.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу обыграла испанок на старте чемпионата Европы.