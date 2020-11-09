Трефилов сообщил, что вылечился от коронавируса

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о своём выздоровлении от коронавирусной инфекции.
Трефилов сообщил, что вылечился от коронавируса
  • РИА Новости

«Меня выписали, уже вернулся домой. Этой гадости у меня уже нет, провели три теста. Чувствую себя уже лучше, но врачи обещают последствия после коронавируса. Есть проблемы с лёгкими, но нормально», — цитирует Трефилова РИА Новости.

По его словам, он уже хотел пойти на тренировку, но пока ему сказали побыть дома. 

«Пусть народ с коронавирусом не шутит. Я тоже думал, что это фигня, а оказалось, что нет. У меня в больнице окна были напротив реанимации, и то, что я увидел… Не дай бог. Поэтому берегите себя», — добавил Трефилов.

В 2019 году Трефилов перенёс операцию на сердце, после чего оставил посты в женской сборной России и краснодарской «Кубани». Под его руководством национальная команда четыре раза победила на чемпионатах мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Бранислав Иванович заболел коронавирусом.

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