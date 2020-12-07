Победа «Тоттенхэма» в дерби и худший старт «Барселоны» в Примере за 33 года: события выходных в европейском футболе

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в дерби Северного Лондона благодаря голам Гарри Кейна и Сон Хын Мина. «Барселона» сенсационно уступила «Кадису» и выдала худший старт в Примере за 33 года. «Ювентусу» вырвать победу над «Торино» помогли стандартные положения. А «Бавария» и «Лейпциг» разошлись миром в сверхрезультативной встрече Бундеслиги. RT рассказывает о главных событиях выходных в европейском футболе.

Фантастический гол Сона

В центральном матче 11-го тура АПЛ в рамках дерби Северного Лондона сошлись «Тоттенхэм» и «Арсенал». Подопечные Жозе Моуринью на прошлой неделе сыграли вничью с «Челси», а теперь им предстояло встретиться с ещё одной столичной командой.

Игра наглядно продемонстрировала, что коллектив Микеля Артеты в настоящий момент не в состоянии соперничать со сражающимся за чемпионство оппонентом. Судьбу противостояния во многом решил быстрый гол Сон Хын Мина. После передачи Гарри Кейна кореец сместился с левого фланга в центр и из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю девятку. Таким образом азиатский футболист отметился десятым голом в текущем сезоне АПЛ.

В добавленное арбитром время ударом с нерабочей левой ноги отличился уже Кейн, а голевой пас ему отдал Сон. Для форварда сборной Англии этот гол стал 250-м в карьере. Во-вторых, он позволил Гарри с 11 мячами выйти на чистое первое место в списке самых результативных игроков в истории дерби Северного Лондона.

«Арсенал» после перерыва пытался сократить отставание в счёте, но так и не сумел огорчить Уго Льориса. После воскресного игрового дня «канониры» опустились на 15-е место. В 11 матчах команда набрала лишь 13 очков. Это худший результат в истории клуба на данном отрезке за последние 39 лет.

В свою очередь, «Тоттенхэм» продолжает делить первую строчку в турнирной таблице с «Ливерпулем». Мерсисайдцы в воскресенье не оставили шансов «Вулверхэмптону» — 4:0. Забитыми мячами в составе команды отметились Мохаммед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип. А защитник соперника Нелсон Семеду отметился автоголом.

Волевые победы «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Куда сложнее дались победы в 11-м туре АПЛ «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды взяли верх со счётом 3:1, но пропускали первыми. Причём лондонцы позволили «Лидсу» отличиться уже на четвёртой минуте. Патрик Бэмфорд легко обыграл Эдуара Менди и отправил снаряд в ближний угол.

Отыгрались лондонцы в середине тайма. Оливье Жиру забил пятый мяч на неделе. В среду опытный француз оформил покер в матче Лиги чемпионов с «Севильей». По истечении часа игры «Челси» после подачи углового вывел вперёд Курт Зума, для которого этот гол стал уже четвёртым в текущем сезоне АПЛ. А в добавленное арбитром время точку в противостоянии поставил вышедший на замену Кристиан Пулишич.

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» столкнулся с серьёзным сопротивлением «Вест Хэма». После первого тайма манкунианцы уступали с минимальным счётом при не самой яркой игре.

Однако во второй половине матча подопечным Уле-Гуннара Сульшера удалось перевернуть ход встречи в свою пользу. В течение четырёх минут они отличились дважды. Сначала Поль Погба нанёс красивый дальний удар после скидки Бруну Фернандеша. Причём результативная атака началась с выноса вратаря МЮ Дина Хендерсона со своей половины поля, и на повторах могло показаться, что мяч ушёл за боковую. На этом, в частности, настаивал главный тренер «Вест Хэма» Дэвис Мойес.

Следом не менее красивым голом отметился Мэйсон Гринвуд. После прострела Алекса Теллеса с левого фланга он первым касанием обработал мяч себе на ход на углу вратарской, а вторым отправил его в дальний угол под опорной ногой голкипера. Наконец, поставил точку в матче Маркус Рашфорд, который реализовал выход один на один, воспользовавшись идеальной передачей Хуана Маты.

Таким образом, МЮ одержал четвёртую победу подряд в АПЛ. Кроме того, он стал первой за 19 лет командой в Премьер-лиге, которая в девяти выездных встречах подряд забивала два и более мячей.

Сенсационное поражение «Барселоны»

Главной же неожиданностью выходных стало поражение «Барселоны» от «Кадиса». Каталонцы крайне неудачно начали сезон и в матче с новичком Примеры, казалось, обязаны были набирать три очка. С другой стороны, подопечные Альваро Серверы, напротив, стартовали хорошо и, в частности, обыграли на выезде «Реал». Теперь настала очередь другого гранда.

Уже на восьмой минуте после подачи корнера Оскар Гарсия головой пробил по собственным воротам. Марк-Андре тер Штеген команду выручил, но справиться с добиванием Альваро Хименеса был не в состоянии.

Отыграться фавориту удалось только на старте второй половины встречи. Педро Алкала неудачно подставился под удар Жорди Альбы и невольно подправил снаряд в ближний угол своих ворот.

Однако спустя всего шесть минут «Барса» пропустила снова. На этот раз грубую ошибку допустил Клеман Лангле, который не сумел обработать мяч после броска партнёра из-за боковой. Помаркой оппонента воспользовался Альваро Негредо. Он выиграл борьбу у тер Штегена и поразил пустые ворота.

В оставшееся до финального свистка время подопечные Рональда Кумана атаковали всей командой, но больше не сумели пробить проводившего великолепный матч Херемьяса Ледесму. Особенно не везло Лионелю Месси, который нанёс десять ударов по чужим воротам, но не забил.

Так «Кадис» обыграл «Барселону» впервые за 29 лет. А каталонцы, набрав в десяти матчах лишь 14 очков, показали худший старт в Примере за 33 года. Сейчас гранда от зоны вылета отделяют всего три балла, тогда как от первого места — 12.

Лидерство в турнирной таблице Примеры после 12 тура захватил «Атлетико». Мадридцы дома обыграли «Вальядолид» благодаря голам Томы Лемара и Маркоса Льоренте — 2:0. В свою очередь, «Реал Сосьедад» так и не сумел поразить ворота «Алавеса» — 0:0 и опустился на вторую строчку. К тому же коллектив Диего Симеоне имеет два матча в запасе.

Дебют Севикяна в Примере

19-летний российский полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян впервые сыграл в Примере. Он вышел на замену в концовке матча с «Хетафе», который его команда уверенно выиграла — 3:0.

В России Севикян занимался футболом в школе «Локомотива», однако летом 2017-м решился на переезд в академию «Леванте».

«Сначала было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: «Зачем я сюда приехал?» Из-за адаптации приходилось тяжело психологически, но когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и у тебя есть всё, чтобы стать тем, кем хочешь», — цитирует Севикяна Sport24.

В прошлом сезоне Эдгар провёл восемь матчей в третьем по силе дивизионе испанского футбола в составе «Атлетико Леванте» и забил один мяч. В настоящий момент он продолжает выступать за фарм-клуб. Однако травмы футболистов первой команды помогли ему не только попасть в заявку «Леванте», но и дебютировать.

А вот в сборные России различного возраста Севикян вызывается давно. Так, в составе национальной команды до 20 лет полузащитник провёл четыре матча, в которых забил три мяча.

Матч-триллер в Бундеслиге

Самый зрелищный матч выходных состоялся в Германии, где занимающая первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» принимала главного преследователя — «Лейпциг». В результате команды по три раза огорчили друг друга и разошлись миром в чемпионате страны в четвёртый раз подряд.

Начало встречи осталось за гостями. Уже на 19-й минуте Кристофер Нкунку, воспользовавшись проникающей передачей Эмиля Форсберга, обыграл выскочившего на перехват Мануэля Нойера и поразил чужие ворота.

Мюнхенцам восстановить статус-кво помогла вынужденная замена Хави Мартинеса в середине первого тайма. Вышедший вместо него на поле 17-летний Джамал Мусиала вскоре сравнял счёт ударом из полукружия штрафной. А спустя всего четыре минуты Томас Мюллер вывел «Баварию» вперёд.

Но «Лейпциг» отыгрался буквально в следующей атаке благодаря точному удару Джастина Клюйверта. А в начале второго тайма Форсберг вывел гостей вперёд, головой замкнув подачу Анхелиньо с левого фланга.

Окончательный же счёт на табло на 76-й минуте установил Мюллер. Томас оформил дубль и набрал 12-й балл за результативность в текущем сезоне Бундеслиги (6 + 6). В свою очередь, Кингсли Коман отдал три голевых передачи. В последних четырёх матчах в составе «Баварии» во всех турнирах француз отличился трижды и пять раз ассистировал партнёрам.

Тяжёлая победа «Ювентуса» в дерби

Если в Англии состоялось дерби Северного Лондона, то в Италии — туринское дерби, в котором сошлись «Ювентус» и «Торино». Подопечные Марко Джампаоло были близки к тому, чтобы обыграть принципиального соперника впервые более чем за пять лет. Уже на девятой минуте Николя Н'Кулу вывел гостей вперёд, и после этого они не только спокойно оборонялись, но и могли увеличить преимущество в контратаках.

У «Ювентуса» же на чужой половине поля практически ничего не получалось. Незаметен был даже Криштиану Роналду, который перед игрой получил футболку «старой синьоры» с номером 750 в честь 750-го мяча в карьере, который он забил в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо». На этот раз португальцу отличиться не удалось, и он впервые в текущем сезоне Серии А ушёл с поля без гола.

Спасли же команду Андреа Пирло стандартные положения. В концовке чёрно-белые как под копирку разыграли два угловых и вырвали победу. Две результативные подачи с правого фланга выполнил Хуан Куадрадо. В первом случае её замкнул вышедший на замену Уэстон Маккенни, а во втором на 89-й минуте — Леонардо Бонуччи.

Окончание тёмной серии ПСЖ

А в первенстве Франции действующий чемпион ПСЖ одержал первую победу за три матча. В рамках 11-го тура парижане уступили «Монако» — 2:3, а затем неожиданно разошлись миром с «Бордо» — 2:2.

В субботу подопечным Томаса Тухеля удалось на выезде обыграть «Монпелье» — 3:1. Впрочем, большую часть матча счёт был ничейным. Соперники обменялись забитыми мячами во второй половине первого тайма. И лишь на 77-й минуте Мойзе Кин вывел гостей вперёд. А в добавленное арбитром время Килиан Мбаппе поставил точку в противостоянии.

Между тем «Монако», в составе которого выступает Александр Головин, прервало четырёхматчевую победную серию в Лиге 1, уступив «Лиллю» — 1:2. При этом россиянин вновь не попал в заявку, хотя всего несколько дней назад на своей странице в Instagram опубликовал фото с первой тренировки после травмы.