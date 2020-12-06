Футболист «Леванте» Севикян признался, что не сожалеет об отъезде из России

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Леванте» Эдгар Севикян высказал мнение о своём переезде из России в Испанию.

«Не жалею, что уехал из России, а не только из «Локомотива». В первое время было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: зачем я сюда приехал? Из-за адаптации было тяжело психологически, но, когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и у тебя есть всё, чтобы стать тем, кем хочешь стать. Поэтому вообще не жалею, что сделал такой важный шаг», — приводит слова Савикяна Sport24.

Он отметил, что его не посещали мысли о возвращении в Россию.

«Такого не было, что я собирался вернуться в Россию. Просто в первое время, когда я приехал сюда, приходили мысли, что это не моё, я не знаю языка и с этим не справлюсь. Я думаю, это нормально, когда ты адаптируешься к новой стране, команде, менталитету, культуре. Первое время я даже не разговаривал ни с кем из команды во время тренировок. Из-за этого даже не играл. А потом, когда начал понимать и объяснять, тренеры начали мне помогать адаптироваться. Тогда я стал больше играть и доверять. Я сумел себя перебороть и очень рад, что так получилось», — добавил 19-летний футболист.

Севикян является игроком «Леванте» с 2016 года, когда присоединился к системе испанского клуба, перейдя из академии московского «Локомотива». Форвард дебютировал в Примере, выйдя на замену на 83-й минуте матча 12-го тура с «Хетафе», но не успел отличиться результативными действиями.

Ранее Севикян поделился впечатлениями от дебюта в Примере.