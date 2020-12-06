Российский футболист Севикян поделился впечатлениями от дебюта в Примере

Российский полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян поделился впечатлениями от своего дебюта в испанской Примере.

«Эмоции, конечно, только самые положительные. Я очень рад и доволен, что дебютировал за «Леванте». Это очень важный день в моей жизни и жизни моих родителей, близких, родных, родственников и всех, кто всегда поддерживал и верил в меня. Этот день запомнится на всю жизнь», — приводит слова Севикяна Sport24.

Он отметил, что не думал, что сможет дебютировать в матче с «Хетафе», но очень обрадовался когда попал в заявку на игру.

«Перед выходом на поле тренер сказал, чтобы я чувствовал себя спокойно, ничего не боялся, играл спокойно, не нервничал и делал то, что умею делать. Сказал, чтобы играл так, как умею играть и как играл до этого. Он пожелал мне удачи и этими словами успокоил, зарядил. Благодарен ему за доверие и поддержку», — добавил 19-летний футболист.

Севикян является игроком «Леванте» с 2016 года, когда присоединился к системе испанского клуба, перейдя из академии московского «Локомотива». Форвард вышел на замену на 83-й минуте игры с «Хетафе», но не успел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Кадису» в Примере.