«Барселона» проиграла «Кадису» в Примере

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Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» в матче 12-го тура испанской Примеры.
«Барселона» проиграла «Кадису» в Примере
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Кадису» принесли голы Альваро Хименеса и Альваро Негредо, отличившихся на 8-й и 63-й минутах. Автогол в пассиве защитника Педро Алькалы, срезавшего мяч в свои ворота на 57-й минуте.

«Кадис», набрав 18 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона», имеющая два матча в запасе, с 14 очками — седьмая.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и поднялся на первое место в Примере.

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