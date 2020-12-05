«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и поднялся на первое место в Примере

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом» в матче 12-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принесли голы Тома Лемара и Маркоса Льоренте, забивших на 56-й и 72-й минутах с передач Кирана Триппье.

«Атлетико», имеющий два матча в запасе, набрав 26 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы Примеры. «Вальядолид» с десятью очками — на 19-м.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Севилью» в Примере благодаря автоголу голкипера.