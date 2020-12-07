«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» в АПЛ

«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась в пользу хозяев — 4:0.

В первом тайме в составе мерсисайдцев отличился Мохамед Салах. На 58-й минуте преимущество красных удвоил Жоржиньо Вейналдум, на 67-й до разгромного счёт довёл Жоэль Матип. НА 78-й минуте была поставлена точка в игре после автогола игрока гостей Нелсона Семеду.

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» с 17 очками в активе находится на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ.