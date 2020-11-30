Дубль и пас Кавани, гол Месси в память о Марадоне и разгром в Неаполе: события дня в европейском футболе

Гол и результативная передача вышедшего на замену Эдинсона Кавани помогли «Манчестер Юнайтед» одержать волевую победу над «Саутгемптоном». Лионель Месси поразил ворота «Осасуны» и почтил память Диего Марадоны. Бывшая команда аргентинца «Наполи» забила четыре безответных мяча в ворота «Ромы». А «Монако» в отсутствие Александра Головина не оставил шансов «Ниму». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Нули в лондонском дерби

В центральном матче игрового дня АПЛ «Челси» разошёлся миром с «Тоттенхэмом», который захватил лидерство по итогам девяти туров Премьер-лиги. Команды так и не сумели поразить ворота друг друга, и подопечные Жозе Моуринью прервали четырёхматчевую серию из побед в чемпионате страны, а коллектив Фрэнка Лэмпарда — трёхматчевую.

В целом португалец лишь во второй раз сыграл вничью с бывшей командой. Впервые такое случилось два года назад, когда «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью не сумел обыграть «Челси» — 2:2.

При этом синие до 14 встреч продлили беспроигрышную серию во всех турнирах. А вратарь команды Эдуар Менди провёл на ноль пятый матч в текущем сезоне АПЛ. Сенегальский голкипер лидирует по данному показателю.

Судьбоносная замена от Моуринью

Между тем бывшая команда Моуринью «Манчестер Юнайтед» одержала запоминающуюся волевую победу на выезде над «Саутгемптоном» — 3:2. Первый тайм для подопечных Уле-Гуннара Сульшера получился откровенно неудачным, поскольку в их ворота влетело два безответных мяча. Сначала Ян Беднарек после подачи углового открыл счёт. Затем Джеймс Уорд-Праус нанёс неберущийся удар со штрафного. Вдобавок травму получил основной вратарь манкунианцев Давид Де Хеа. Вместо него на поле вышел Дин Хендерсон.

Однако по-настоящему перевернула игру замена Мэйсона Гринвуда на Эдинсона Кавани. Он помог Бруну Фернандешу сократить отставание в счёте: в середине второго тайма португалец после передачи уругвайца поразил чужие ворота и набрал 25-й балл за результативность в составе МЮ (15 + 10) в 23 матчах АПЛ, повторив рекорд Премьер-лиги.

Далее на первый план вышел сам Кавани. На 74-й минуте он грамотно подстроился под удар Фернандеша после подачи углового, а в добавленное арбитром время отличился, воспользовавшись подачей с фланга Маркуса Рашфорда. Таким образом, опытный нападающий стал лишь вторым футболистом МЮ в истории, который набрал три и более балла за результативность после выхода на замену.

Четыре мяча «Барселоны»

В чемпионате Испании «Барселона», которая в предыдущем туре уступила «Атлетико» с минимальным счётом, вернулась на победную тропу. Каталонцы дома не оставили шансов аутсайдеру «Осасуне» — 4:0.

В составе хозяев отличились Мартин Брейтуэйт, на неделе оформивший дубль во встрече Лиги чемпионов с киевским «Динамо», Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Лионель Месси.

Аргентинец отметился фирменным ударом с левой ноги из-за пределов штрафной и посвятил гол умершему недавно соотечественнику Диего Марадоне. В честь чемпиона мира спортсмен продемонстрировал футболку местного клуба «Ньюэллс Олд Бойз», цвета которой он защищал в 1993-м. Сам Месси выступал за данную команду на молодёжном уровне.

Разгром от «Наполи»

Почтили память Марадоны и в «Наполи». В составе неаполитанского коллектива аргентинец выступал с 1984-го по 1991-й. В преддверии важнейшего матча с «Ромой» капитан команды Лоренцо Инсинье возложил большой букет цветов рядом с одной из трибун, возле которой находился портрет чемпиона мира.

Почтить память Марадоны подопечным Дженнаро Гаттузо удалось и на поле. В ворота римлян влетело четыре безответных мяча. По истечении получаса встречи счёт открыл как раз Инсинье. А после перерыва чужие ворота поразили Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано. Символично, что последний вышел только на замену, но успел внести своё имя в протокол.

Il Capitano omaggia Diego Armando Maradona sotto le Curve A e B



Diego 💙 pic.twitter.com/gg25C4Y9Cm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020

Победа «Милана» без Ибрагимовича

Сохранил лидерство по итогам девяти туров Серии А «Милан». Россонери в воскресенье обыграли дома «Фиорентину» — 2:0. Любопытно, что два предыдущих матча на «Сан-Сиро» между командами завершились победами гостей. На этот раз коллективу Стефано Пиоли удалось взять реванш.

Причём набрать три очка хозяевам не помешало даже отсутствие травмированного Златана Ибрагимовича. 39-летний швед в первых шести играх текущего сезона чемпионата Италии забил десять мячей.

В его отсутствие главным героем встречи стал Франк Кессье. Ивуарийский полузащитник сперва ассистировал Алессио Романьоли, а затем отличился самостоятельно. Мало того, в конце первого тайма футболист мог оформить дубль, но с точки не сумел переиграть Бартоломея Дронговского.

Четвёртая победа «Монако» подряд

А в чемпионате Франции «Монако», цвета которого защищает Александр Головин, дома разгромил аутсайдера «Ним» (3:0) и одержал четвёртую победу подряд в Лиге 1. При этом сам восстанавливающийся от травмы россиянин в очередной раз не попал в заявку. В последний раз российский футболист выходил на поле 30 августа в игре против «Метца».

Впрочем, монегаски справились с соперником и без него. Уже на 19-й минуте счёт открыл Софьян Диоп. А в середине второго тайма «Ним» остался в меньшинстве после удаления Луки До.

В неравных составах «Монако» забил ещё два безответных мяча. Чужие ворота поразили Желсон Мартинш и Кевин Фолланд. Причём немец отметился пятым голом в четырёх последних матчах текущего розыгрыша первенства страны. Данная победа помогла «Монако» сохранить свои позиции в борьбе за медали. В настоящий момент команда делит второе место с «Лиллем», «Лионом» и «Монпелье».

При этом «Монпелье» также одержал четвёртую победу подряд в Лиге 1, обыграв на выезде с минимальным счётом «Лорьян» благодаря голу экс-нападающего «Локомотива» Петара Шкулетича.