«Монако» обыграло «Ним» и поднялось на третье место в Лиге 1

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«Монако» одержало победу над «Нимом» в матче 12-го тура французской Лиги 1.
«Монако» обыграло «Ним» и поднялось на третье место в Лиге 1
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Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принесли голы Софьяна Диоапа, Желсона Мартинша и Кевина Фолланда, отличившихся на 19-й, 75-й и 79-й минутах.

«Ним» играл вдесятером с 69-й минуты после удаления Луки До.

«Монако», набрав 23 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» с 11 очками — 15-й.

В других матчах игрового дня «Лион» на своём поле разгромил «Реймс» (3:0), а «Монпелье» на выезде победил «Лорьян» (1:0).

Ранее сообщалось, что Александр Головин начал тренировки в общей группе.

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