Провал «Реала», хет-трик Мареза и невероятная развязка в Белоруссии: события дня в европейском футболе

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 5:0 благодаря хет-трику Рияда Мареза и двум результативным пасам Кевина Де Брёйне. «Реал» проиграл «Алавесу» из-за грубой ошибки Тибо Куртуа, отдавшего мяч сопернику. «Интер» крупно обыграл «Сассуоло» и сместил его со второй строчки Серии A. Дортмундская «Боруссия» подарила «Кёльну» первую победу в Бундеслиге. Солигорский «Шахтёр» на последних минутах заключительного тура вырвал победу в чемпионате Белоруссии.

Разгромная традиция «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в третьем подряд домашнем матче с «Бёрнли» обыграл эту команду со счётом 5:0 и переместился из нижней половины турнирной таблицы в верхнюю.

Начало разгрому уже на шестой минуте положил Рияд Марез, воспользовавшийся передачей Кевина Де Брёйне. В середине тайма алжирец удвоил счёт, откликнувшись на пас после ввода мяча из аута. Перед перерывом в воротах «Бёрнли» побывал третий мяч, когда Де Брёйне сделал хороший перевод на Бенжамена Менди.

После перерыва «Манчестер Сити» продолжил идти вперёд, стараясь отыграться за все последние неудачи в Премьер-лиге. В середине тайма последовали ещё два гола с разницей в три минуты. Сначала отличился Ферран Торрес, а после его замены хет-трик оформил Марез.

Травма Азара и ошибка Куртуа

Мадридский «Реал» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании до трёх матчей. В 11-м туре подопечные Зинедина Зидана проиграли «Алавесу» со счётом 1:2. По итогам дня они так и остались на четвёртом месте турнирной таблицы, подпустив к себе «Севилью» на расстояние в одно очко.

На протяжении всего матча «Реал» преследовали неудачи. Вскоре после стартового свистка Начо сыграл рукой в своей штрафной, и гости получили право на пенальти. Лукас Перес открыл счёт, точно пробив в угол ворот Тибо Куртуа. Кроме того, мадридцы потеряли Эдена Азара из-за травмы.

В начале второго тайма Куртуа грубо ошибся с передачей на Каземиро и отдал мяч прямо Хоселу. Нападающий баскского клуба немного обработал мяч и быстро удвоил счёт. Для «Реала» это был первый гол из-за пределов штрафной за последние полтора года. Почти всё оставшееся время «Алавес» был гораздо ближе к третьему мячу, чем «Реал» к первому, но всё-таки хозяева сократили отставание в счёте благодаря игре Каземиро на добивание. Впрочем, мадридцев это не спасло от третьего поражения за сезон.

«Интер» подвинул «Сассуоло»

Девятый тур чемпионата Италии сразу стартовал с громкого результата. «Интер» на выезде нанёс «Сассуоло» первое поражение в сезоне и сместил его со второго места в турнирной таблице. Подопечные Антонио Конте сократили до двух очков отставание от лидирующего «Милана» перед его воскресной встречей с «Фиорентиной».

Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте, когда Алексис Санчес отличился во втором матче Серии A подряд. Передачу чилийцу отдал Лаутаро Мартинес. На 14-й минуте «Интер» удвоил преимущество благодаря ошибке Влада Кирикеша, срезавшего мяч в свои ворота после удара Артуро Видаля.

Забив два мяча, «Интер» отдал инициативу, но «Сассуоло» этим не воспользовался. Во втором тайме гости вновь стали искать шансы у чужих ворот и оформили третий гол на 60-й минуте. Роберто Гальярдини подключился к атаке и с ходу поразил ворота хозяев поля.

Шанс подняться на вторую строчку по итогам субботы был у «Ювентуса», однако туринцы им не воспользовались. В отсутствие Криштиану Роналду, получившего день отдыха, они сыграли вничью с «Беневенто». В середине первого тайма Альваро Морате удалось открыть счёт, но незадолго до перерыва Гаэтано Летиция сравнял счёт. У «Ювентуса» оставалось 45 минут, чтобы вновь выйти вперёд, но туринцы так и не добились своего. Уже после финального свистка Мората получил красную карточку за спор судьёй, которая приведёт к дисквалификации нападающего на дерби с «Торино».

Первая победа «Кёльна»

Самый неожиданный результат в субботних матчах чемпионата Германии был зафиксирован в Дортмунде. «Кёльн» сумел обыграть местную «Боруссию» и одержать первую победу в девяти турах. Подопечным Люсьена Фавра после третьего за сезон поражения пришлось подвинуться со второй строчки в турнирной таблице.

Три очка «Кёльну» принесли два очень похожих гола. После подачи угловых в исполнении Ондрея Дуды дважды забил Эйе Скири. Только если на девятой минуте ему ассистировал свой же одноклубник Мариус Вольф, то во втором тайме невольным автором передачи стал вратарь Роман Бюрки.

Нападение «Боруссии» долго не могло исправить положение, пока на замену не вышли Торган Азар и Джованни Рейна. Вдвоём они всё-таки отыграли один мяч, но больше дортмундцы не смогли организовать качественную атаку и в основном били мимо ворот.

В остальных матчах дня победы одержали те команды, от которых этого следовало ожидать. «Бавария» обыграла «Штутгарт» со счётом 3:1 благодаря 12-му голу Роберта Левандовски, «Лейпциг» нанёс поражение «Арминии», которое стало для этого клуба седьмым подряд в нынешнем сезоне, а мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Шальке», который теперь остался единственной командой в Бундеслиге, не одержавшей ни одной победы.

Пошатнувшееся лидерство ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» во второй раз подряд потерял очки в матчах Лиги 1. Подопечные Томаса Тухеля не смогли на своём поле обыграть «Бордо», добившись лишь ничьей со счётом 2:2.

Для парижан матч 12-го тура начался крайне неудачно. В ходе розыгрыша углового в их владениях Тимоте Пембеле срезал мяч в свои ворота. Столичной команде понадобилось чуть больше четверти часа, чтобы не просто сравнять счёт, но и выйти вперёд. На 27-й минуте Неймар реализовал пенальти, и сразу после этого Мойзе Кин завершил атаку, начатую бразильцем на пару с Килианом Мбаппе.

Но во втором тайме Ясин Адли подставил ногу под передачу Атема Бен-Арфы и сравнял счёт. «Бордо» удержал ничью до финального свистка, что стало для него весьма успешным результатом. ПСЖ продолжает оставаться лидером Лиги 1, но у идущего вторым «Лилля» есть в запасе ещё один матч, а у занимающего третью строчку «Марселя» — два.

Чемпионство «Шахтёра» в последний момент

Розыгрыш чемпионата Белоруссии по футболу закончился настоящей сенсацией. Солигорский «Шахтёр» в последнем туре одержал победу над «Минском» и впервые с 2005 года стал триумфатором турнира. БАТЭ из-за нулевой ничьей со столичным «Динамо» опустился на второе место и потерял шанс стать 16-кратным чемпионом страны.

Судьба титула и единственной для Белоруссии путёвки в Лигу чемпионов решалась в последнем 30-м туре. БАТЭ опережал «Шахтёр» всего лишь на одно очко и поэтому должен был либо сам заканчивать сезон победой, либо надеяться на осечку конкурента. Но команда из Борисова так и не смогла поразить ворота соперников, у которых за плечами была шестиматчевая победная серия.

Когда на стадионе «Динамо» прозвучал финальный свисток, матч «Шахтёра» с «Минском» ещё продолжался — к основному времени было добавлено шесть минут. Счёт в тот момент был ничейный, но столичный клуб на 85-й минуте оказался в меньшинстве из-за удаления Сергея Сазончика. Команда из Солигорска сполна воспользовалась предоставленным шансом и успела забить в компенсированное время два мяча, которые принесли ей второе золото чемпионата Белоруссии.

До последнего жила интрига и в борьбе за бронзовые медали, которые дают путёвку в Лигу Европы. В споре сразу четырёх команд верх взяло «Торпедо-БелАЗ». Обыграв на выезде «Витебск», «автозаводцы» впервые в своей истории оказались призёрами национального первенства. Победу в матче на 86-й минуте принёс Фелипе Велозо, но он же вскоре стал главным антигероем встречи — полузащитник оскорбил главного тренера соперников и получил красную карточку, заодно спровоцировав драку на скамейке запасных.