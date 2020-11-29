Гол Неймара не помог ПСЖ обыграть «Бордо» в чемпионате Франции

«Пари Сен-Жермен» и «Бордо» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Франции (2:2).

В дебюте гости вышли вперёд благодаря автоголу Тимоте Пембеле. Однако уже в середине первого тайма форвард парижан Неймар сравнял счёт ударом с пенальти. Ещё через две минуты его партнёр Мойзе Кин провёл второй гол хозяев поля.

Однако преимущество ПСЖ не удержал. Во втором тайме паритет восстановил игрок «Бордо» Ясин Адли.

Ранее сообщалось, что в «Монако» объявили о скором возвращении Александра Головина на поле.