Глушаков раскрыл причины успешной игры «Химок» в РПЛ

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Игрок «Химок» Денис Глушаков раскрыл секрет успешного выступления команды нынешней осенью.
Глушаков раскрыл причины успешной игры «Химок» в РПЛ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

В последних матчах подмосковный клуб одержал четыре победы, уступив только «3ениту». В субботу химчане одолели на своём поле «Краснодар».

«Хорошо тренируемся — так и выглядим на поле. Вот залог успеха. Все выкладываются, бьются друг за друга — мы одна команда. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Это вкупе с организацией игры и выливается в хорошие результаты», — цитирует Глушакова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев назвал недостатки «Ахмата» в матче с «Локомотивом».

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