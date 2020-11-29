Глушаков раскрыл причины успешной игры «Химок» в РПЛ

Игрок «Химок» Денис Глушаков раскрыл секрет успешного выступления команды нынешней осенью.

В последних матчах подмосковный клуб одержал четыре победы, уступив только «3ениту». В субботу химчане одолели на своём поле «Краснодар».

«Хорошо тренируемся — так и выглядим на поле. Вот залог успеха. Все выкладываются, бьются друг за друга — мы одна команда. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Это вкупе с организацией игры и выливается в хорошие результаты», — цитирует Глушакова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев назвал недостатки «Ахмата» в матче с «Локомотивом».