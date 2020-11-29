Талалаев назвал недостатки «Ахмата» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал исход домашнего матча с «Локомотивом» в 16-м туре чемпионата России (0:0).

Специалист выразил мнение, что итоговый результат закономерен.

«Мы, может быть, чуть больше подходили к воротам, но подходы соперника были даже поострее. Я поблагодарил ребят. Мне нравится, что команда становится единой, без провалов. Люди, которые выходят играть, знают свои обязанности. Нет проблем на «стандартах», которые раньше были. Немножко не хватило остроты и реализации, как всегда, но я доволен, как ребята отнеслись к матчу и как его отыграли», — приводит слова Талалаева Sport24.

Ранее сообщалось, что о матче с «Ахматом» высказался наставник «Локомотива» Марко Николич.