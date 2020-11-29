Талалаев назвал недостатки «Ахмата» в матче с «Локомотивом»
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Специалист выразил мнение, что итоговый результат закономерен.
«Мы, может быть, чуть больше подходили к воротам, но подходы соперника были даже поострее. Я поблагодарил ребят. Мне нравится, что команда становится единой, без провалов. Люди, которые выходят играть, знают свои обязанности. Нет проблем на «стандартах», которые раньше были. Немножко не хватило остроты и реализации, как всегда, но я доволен, как ребята отнеслись к матчу и как его отыграли», — приводит слова Талалаева Sport24.
Ранее сообщалось, что о матче с «Ахматом» высказался наставник «Локомотива» Марко Николич.