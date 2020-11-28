Николич доволен игрой «Локомотива» в матче с «Ахматом», но не результатом

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный исход матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Николич доволен игрой «Локомотива» в матче с «Ахматом», но не результатом
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Игрой доволен, счётом — нет. У нас в составе поменялось много игроков. Обе команды создали много моментов — мы попали в штангу, один гол отменили судьи — не совсем понятно, почему. Футбол был интенсивным. Я доволен дисциплиной на поле. Физически мы смотрелись отлично, несмотря на сложный график. Хорошо, что третий матч подряд не пропускаем. Команду нужно похвалить, но результатом я недоволен», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью — 0:0.

Ранее Сандро Шварц заявил, что «Динамо» заслуженно проиграло «Ростову».

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