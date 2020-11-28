Шварц заявил, что «Динамо» заслуженно проиграло «Ростову»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для нас это заслуженное поражение. В первом тайме неплохо сыграли, в начале второго могли сравнять счёт, но не смогли этого сделать. Не видел, был ли пенальти в первом эпизоде, но в любом случае нам нужно было играть более аккуратно», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

«Динамо» на выезде проиграло «Ростову» со счётом 1:4.

Ранее Валерий Карпин заявил, что, несмотря на разгромную победу над «Динамо», пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности.