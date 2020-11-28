Карпин о разгроме «Динамо»: пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин о разгроме «Динамо»: пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности. Тем более до конца года осталось всего три матча. Для того чтобы заявлять о стабильности, сначала нужно стабилизировать состав. Не получается даже хотя бы на 80% выставлять один и тот же состав из тех футболистов, которые у нас есть. Я уже молчу о тех игроках, которые ушли», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он отметил, что перед ним не стоит задача попасть в топ-3 по итогам сезона или пробиться в Лигу чемпионов.

«Самое главное — стабилизировать состав, чтобы не было «шатаний» в результатах, в игре и составе. Нужно дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе задача — увидеть стабильность в плане состава и игры», — добавил специалист.

«Ростов» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ростов» разгромил «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

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