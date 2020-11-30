«Наполи» разгромил «Рому» в Серии А

Неаполитанский «Наполи» одержал разгромную победу над римской «Ромой» в матче девятого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Лоренц Инсинье, Фабиана Руиса, Дриса Мертенса и Маттео Политано, отличившихся на 30-й, 64-й, 81-й и 86-й минутах соответственно.

«Наполи» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, и опережает идущую шестой «Рому» лишь по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Милан» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А.