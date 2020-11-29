«Милан» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А

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«Милан» одержал победу над «Фиорентиной» в матче девятого тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев на 17-й минуте отличился Алессио Романьоли, а на 27-й пенальти реализовал Франк Кессье.

При этом Кессье имел возможность оформить дубль, но на 40-й минуте у него уже не получилось забить с 11-метрового.

«Милан» набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Фиорентина» с восемью очками в активе находится на 16-й позиции. 

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Алексея Миранчука в составе уступила дома «Вероне».

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