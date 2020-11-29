«Милан» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А
- Reuters
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев на 17-й минуте отличился Алессио Романьоли, а на 27-й пенальти реализовал Франк Кессье.
При этом Кессье имел возможность оформить дубль, но на 40-й минуте у него уже не получилось забить с 11-метрового.
«Милан» набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Фиорентина» с восемью очками в активе находится на 16-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Алексея Миранчука в составе уступила дома «Вероне».