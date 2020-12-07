Дорога на мундиаль: с кем сборная России может встретиться в квалификации ЧМ-2022 по футболу

7 декабря состоится жеребьёвка квалификации чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. В связи с неудачным выступлением в заключительных матчах Лиги наций и контрольной игре с Молдавией сборная России окажется в третьей корзине и получит в соперники как минимум две команды топ-класса. При этом подопечные Станислава Черчесова гарантированно не сыграют с Украиной и Косовом, встречи с которыми запрещены по решению УЕФА. RT рассказывает, кто может попасть в одну группу с Россией в отборочном турнире мундиаля.

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Команды: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Даже в случае успешного завершения Лиги наций и победы в контрольном матче над Молдавией сборная России не смогла бы избежать встречи с одним из грандов в отборочном турнире грядущего первенства мира. Таким образом, шансы на завоевание прямой путёвки на мундиаль изначально казались невысокими, ведь для этого необходимо занимать первое место в своей группе. Тем не менее при определённом жребии подопечные Станислава Черчесова могли если не считаться фаворитами, то как минимум иметь неплохую возможность навязать борьбу более статусному сопернику.

Безусловно, в данном случае разговор идёт не о пяти сильнейших европейских коллективах согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), в соответствии с которым и были сформированы корзины. В настоящий момент Бельгия, Франция, Англия, Португалия и Испания находятся в феноменальной форме и справедливо считаются одними из главных претендентов на золото Евро-2020. Свидетельством тому стало их успешное выступление как в квалификации первенства Европы, так и в завершившейся Лиге наций.

Для россиян соперничество с бельгийцами непривлекательно ещё и потому, что команды уже успели пересечься в квалификации Евро-2020, а летом 2021-го сыграют и в финальной стадии турнира. С учётом того, что на данный момент российские футболисты уступают по сумме двух матчей со счётом 2:7, очередная встреча не обещает им ничего хорошего.

Что касается остальных, то для сборной России вряд ли будет удачным попадание в одну группу с командами Германии, Италии и Нидерландов. Несмотря на недавнее фиаско в противостоянии с Испанией, Бундестим остаётся одной из сильнейших в мире, а Йоахим Лёв располагает невероятно глубоким составом футболистов. Не стоит сомневаться, что уже в ближайшее время немцы сделают выводы из неудач и к квалификации мундиаля предстанут в лучшем состоянии. Кроме того, в ноябре 2018-го россияне и немцы уже пересекались, и тогда верх без проблем взяли Мануэль Нойер и компания — 3:0.

Скуадра адзурра ещё не обрела новых лидеров, сопоставимых по уровню с Франческо Тотти, Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро, но уже располагает неплохим подбором исполнителей. «Оранжевые» тоже лишь ищут замену легендам в лице Арьена Роббена и Уэсли Снейдера, но уже успели выйти из кризиса, что подтверждает отбор на Евро-2020. Однако помериться с ними силами было бы интересно хотя бы по той причине, что россияне не пересекались с обеими командами более восьми лет. Последняя игра с итальянцами датирована июнем 2012 года (3:0), а с нидерландцами — августом 2008-го (1:1).

На бумаге самыми «удобными» кажутся датчане и хорваты, но недооценивать скандинавов всё же не стоит. В Лиге наций они на равных боролись с англичанами и даже опередили их по дополнительным показателям. А вот действующие серебряные призёры первенства мира действительно переживают сложный период, связанный со сменой поколений. Талантливая молодёжь пока не может демонстрировать столь высокие результаты, как итог — всего три очка и пять поражений в своём квартете.

Удачный жребий: Хорватия

Неудачный жребий: любая сборная из топ-5 рейтинга ФИФА

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Команды: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Лишь один из оппонентов сборной России по группе Лиги наций не попал во вторую корзину при жеребьёвке чемпионата мира. Занявшая первое место в квартете Венгрия оказалась в третьей и гарантированно не сыграет с подопечными Черчесова. Зато не исключено, что у российских футболистов появится возможность взять реванш у турок и сербов.

В целом среди вышеназванных сборных сложно назвать идеального соперника для России. Российские футболисты крайне неудачно играют со шведами (одно очко в трёх матчах) и австрийцами (поражения во всех трёх встречах за последние десять лет), поэтому их можно смело отнести к числу неудобных оппонентов. Туда же можно определить и швейцарцев с поляками, которые неплохо проявили себя в Лиге наций и заняли третьи места в своих квартетах в высшем дивизионе.

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Тем не менее получить в противники Швейцарию или Польшу было бы интересно хотя бы по той причине, что подобного давно не происходило. Так, затяжное противостояние с нати пришлось на начало 2000-х. В рамках отборочных турниров чемпионатов мира и Европы они встречались четыре раза, и трижды верх брала российская команда. Что касается «белых орлов», то в XXI веке зафиксировано две ничьих. В 2007-м оппоненты забили по два мяча в товарищеском матче, а на Евро-2012 — вдвое меньше.

Противостояние с Украиной по-прежнему находится под запретом УЕФА, вследствие чего остаются Уэльс, Словакия и Румыния, но с первыми и вторыми сборная России в последнее время встречается очень часто. Так, валлийцы станут соперниками россиян по группе на втором чемпионате Европы подряд, причём предыдущий матч оставил не самые приятные воспоминания: подопечные Леонида Слуцкого уступили со счётом 0:3 и заняли последнее место в квартете. К слову, тогда же состоялась и последняя игра со словаками (1:2), а в общем счёте таковых значится четыре за последние десять лет.

Соперничество же с румынами обещает стать принципиальным хотя бы по той причине, что именно они обошли россиян в рейтинге УЕФА и не пустили их во вторую корзину. При этом по составу они вряд ли превосходят российскую сборную и не будут считаться фаворитами. По информации Transfermarkt, самым дорогостоящим футболистом является Разван Марин из «Кальяри», стоимость которого оценивается в €10 млн. При этом одним их лучших бомбардиров уходящего года стал Йонуц Неделчару — в прошлом защитник «Уфы», ныне выступающий за греческий АЕК, которым руководит Массимо Каррера.

Удачный жребий: Румыния

Неудачный жребий: Швеция/Австрия

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Команды: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург

Несмотря на то что на бумаге сборная России превосходит в классе всех возможных противников из четвёртой корзины, здесь также найдётся пара команд, которые могут неприятно удивить визави. Прежде всего к их числу стоит отнести Боснию и Герцеговину и Северную Македонию. Первая располагает довольно неплохим составом во главе с хавбеком «Барселоны» Миралемом Пьяничем, а вторые, хоть и не считаются грандами, всё же сумели завоевать путёвку на первенство континента. Называть их непроходимыми не стоит, но и недооценивать нельзя.

В случае не самого благоприятного жребия россияне могут сойтись со словенцами, черногорцами и грузинами. При этом последние вряд ли сильно уступают конкурентам, ведь имеют в составе действительно талантливую молодёжь. Хвича Кварацхелия и Георгий Чакветадзе уже являются одними из лидеров «Рубина» и «Гента» соответственно, а в скором времени могут перебраться в клубы из топ-5 чемпионатов Европы.

Наиболее предпочтительным вариантом кажутся встречи с Люксембургом и Белоруссией. Да, обе сборные довольно неплохо смотрятся с равными по силе противниками, но неизменно уступают более мастеровитым. Так, за последние два года главным достижением подопечных Люка Хольца стали победы над Черногорией и Кипром, а для коллектива Михаила Мархеля — над Болгарией и Литвой.

Удачный жребий: Люксембург/Белоруссия

Неудачный жребий: Босния и Герцеговина / Северная Македония

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Команды: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра

На бумаге в пятой корзине нет никого, кто способен устроить сенсацию и стать серьёзным испытанием для российских футболистов. Как минимум по той причине, что за всю историю они лишь раз уступили одной из вышеназванных команд. В 2002-м в Таллине подопечные Олега Романцева проиграли эстонцам (1:2). Но, несмотря на длительную безвыигрышную серию, несколько сборных всё же могут взять на себя роль возмутителей спокойствия. В первую очередь к ним можно отнести Армению и Азербайджан. За последние полтора года первые успели обыграть греков, боснийцев и грузин, а вторые в ноябре разошлись миром со словенцами и черногорцами. Удивили и литовцы, отобравшие четыре очка у албанцев, и латыши, неожиданно взявшие верх над австрийцами. К числу сильнейших можно отнести и Косово, но с ним Россия гарантированно не сыграет по решению УЕФА.

А вот занимающие номинально высокие места в рейтинге Кипр и Фарерские острова вряд ли оправдывают свой статус. Оба хоть и исправно обыгрывают равных по силе, но с более классными коллективами выглядят статистами. Особенно это относится к последним, уступившим Норвегии, Швеции (дважды), Дании, Румынии и Испании с общим счётом 0:24.

Тем не менее наиболее удобным оппонентом для россиян станет Андорра, в последних 15 матчах проигравшая 11 раз. При этом если разгромные поражения от Португалии (0:7) и Франции (0:4) можно назвать закономерными, то провал в игре с относительно равной по силам Латвией (0:5) лишь подчёркивает, что подопечные Кольдо находятся в плохой форме.

Удачный жребий: Андорра

Неудачный жребий: Армения/Азербайджан

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Команды: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Стоит отметить, что Россия вполне может избежать противостояния с данными командами, если будет определена в одну из первых групп квалификационного турнира. Но даже если этого не произойдёт, подопечные Черчесова вряд ли испытают серьёзные проблемы. Интерес представляют разве что матчи с Мальтой и Гибралтаром, ведь ранее российские футболисты ни разу не встречались с ними в официальных турнирах.

Относительную опасность несут матчи с Лихтенштейном, в последнее время отобравшим очки у Греции и Армении, но самой интригующей стала бы встреча с Молдавией. Во-первых, по стоимости состава она почти вдвое опережает ближайшего конкурента в лице Мальты (€11,98 млн — €6,13 млн), а во-вторых, совсем недавно уже отбирала очки у дружины Черчесова.

Удачный жребий: Сан-Марино

Неудачный жребий: Молдавия