Генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2022: турнир будет способствовать разрушению стереотипов

Генеральный секретарь Верховного комитета по подготовке и наследию чемпионата мира 2022 года Хасан Аль-Тавади отметил значимость турнира для Катара.

«Турнир позволит впервые познакомить с Ближним Востоком и арабским миром миллиарды людей, он будет способствовать лучшему пониманию нашей страны и региона и разрушению стереотипов, которые могли сложиться у людей. В 2022 году мы будем очень рады приветствовать здесь весь мир», — заявил Аль-Тавади.

Он добавил, что подготовка к мундиалю идёт по плану и будет завершена в срок.

«Мы невероятно гордимся нашим прогрессом за последние десять лет. Строительство инфраструктуры турнира и создание инфраструктурных объектов всей страны идёт очень хорошо, всё будет завершено задолго до главного старта. В то же время наши проекты наследия уже играют большую роль в жизни людей в таких сферах, как права рабочих, образование и предпринимательство», — заключил он.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал процесс подготовки к ЧМ-2022.