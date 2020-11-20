Инфантино остался доволен готовностью Катара к ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал процесс подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Кроме очень важных реформ трудового законодательства, недавно объявленных правительством, мы видим прогресс и в строительстве стадионов, а также в применении строгих мер для обеспечения безопасности и здоровья рабочих. Во время моего короткого визита в Доху несколько недель назад я лично убедился, как хорошо продвигается подготовка, и с нетерпением жду чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Уверен, что он уже оказывает трансформирующий эффект развития на страну и весь регион, что болельщики со всего мира получат здесь неповторимые эмоции», — сказал Инфантино.

Функционер также выразил уверенность, что предстоящий мундиаль станет лучшим в истории футбола. Кроме того, он поблагодарил руководство страны за активное участие в подготовке.

«2020 год, безусловно, очень сложный для всего мира, и футбол не является исключением. Несмотря на все трудности, в последние несколько месяцев мы видим стабильный прогресс в подготовке незабываемого чемпионата мира в Катаре. Это ещё раз доказывает твердое и неизменное стремление страны провести исключительный турнир, наследие которого, несомненно, будет чувствоваться ещё долгое время после 2022 года», — добавил Инфантино.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

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