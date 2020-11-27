Россия попала в третью корзину отборочного турнира ЧМ-2022

Пресс-служба чемпионата мира по футболу 2022 года опубликовала утверждённый состав корзин для жеребьёвки отборочного турнира в Европе.

Сборная России попала в третью корзину вместе с командами Венгрии, Ирландии, Чехии, Норвегии, Северной Ирландии, Исландии, Шотландии, Греции и Финляндии.

Россияне вылетели в третью корзину 18 ноября, когда разгромно проиграли Сербии в матче Лиги наций (0:5), пропустив во вторую группу Румынию, которая в другом матче сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1).

Чемпионат мира — 2022 впервые в истории пройдёт в Катаре. Жеребьёвка отборочного этапа состоится 7 декабря.

Ранее Баринов признался, что хотел бы стать капитаном сборной России.