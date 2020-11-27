Баринов признался, что хотел бы стать капитаном сборной России

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о желании стать капитаном своей команды и национальной сборной России.

«Если Станислав Черчесов говорил, что я мог заиграть в «Локомотиве» раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Когда вернусь на поле, с каждым днём и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто футболистом национальной команды. У меня есть такие амбиции. В «Локомотиве» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно и очень приятно, когда мне позвонили и сказали: «Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии». Полетел с удовольствием», — цитирует Баринова «Чемпионат».

В настоящий момент 24-летний футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки колена, полученного в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» 23 августа.

Ранее Баринов рассказал, как ударил Роналду в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».