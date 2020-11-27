Баринов рассказал, как ударил Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, зачем ударил локтем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча Лиги чемпионов.

«Такое было. Он бежал трусцой, а я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне кричать, к судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас и самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Он просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать», — сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

Ранее полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал об интересе зарубежных клубов.