«Наследие турнира будет чувствоваться ещё долгое время»: до ЧМ-2022 по футболу в Катаре осталось два года

До чемпионата мира по футболу в Катаре — ровно два года. Президент ФИФА Джанни Инфантино, посетивший страну несколько недель назад, остался доволен ходом подготовки к турниру. В свою очередь, глава оргкомитета Хасан аль-Тавади отметил положительные изменения, которые произошли в различных сферах жизни общества благодаря проектам, связанным с ЧМ-2022, и выразил уверенность, что первенство планеты положительно скажется на имидже региона.

До чемпионата мира по футболу в Катаре осталось ровно два года. По заявлениям организаторов, подготовительный процесс проходит по плану и близится к своему завершению.

Так, готовность инфраструктуры оценивается в 90%. Более того, три из восьми стадионов полностью возведены, используются по своему назначению и в конце сентября даже приняли матчи азиатской Лиги чемпионов. Строительство остальных арен также подходит к завершающей стадии. Предполагается, что последние из них будут готовы в 2021 году.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, посетивший Катар несколько недель назад, остался доволен увиденным. По его словам, несмотря на пандемию, организаторы делают всё возможное, чтобы провести уникальный турнир.

«Это ещё раз доказывает твёрдое и неизменное стремление страны провести исключительный турнир, наследие которого, несомненно, будет чувствоваться ещё долгое время после 2022 года. Этот прогресс достигнут под руководством эмира Катара, которого я хочу поблагодарить лично. Кроме очень важных реформ трудового законодательства, недавно объявленных правительством, мы видим прогресс и в строительстве стадионов, а также в применении строгих мер для обеспечения безопасности и здоровья рабочих», — цитирует Инфантино пресс-служба турнира.

Уже сейчас многие уверены в уникальности предстоящего чемпионата мира. Во-первых, он впервые в истории пройдёт на Ближнем Востоке. Во-вторых, организаторы отмечают его инновационность и компактность. Так, все арены будут расположены близко друг к другу, а самое большое расстояние между ними составит 75 км. Кроме того, для удобства зрителей будет функционировать скоростная транспортная сеть.

Ещё одной важной особенностью катарского мундиаля станет расписание игр. Благодаря компактному расположению стадионов и тому, что на групповой стадии будет проходить по четыре матча в день, предполагается, что зрители смогут посещать более одного матча в сутки.

В оргкомитете надеются, что в сочетании с незнакомой для многих восточной культурой эти инновации подарят незабываемый опыт для всех гостей Катара.

Стоит отметить, что турнир уже благотворно сказывается на многих сферах жизни страны. Благодаря проекту активно развивается инфраструктура городов, строятся дороги, прокладывается метро. Генеральный секретарь Верховного комитета по подготовке и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади отметил значимость соревнований не только для страны, но и для мира.

«Наши проекты наследия уже играют большую роль в жизни людей в таких сферах, как права рабочих, образование и предпринимательство. Это невероятно важный чемпионат — для Катара, целого региона и всего мира. Турнир позволит впервые познакомить с Ближним Востоком и арабским миром миллиарды людей, он будет способствовать лучшему пониманию нашей страны и региона и разрушению стереотипов, которые могли сложиться у людей», — сказал Аль-Тавади.

Одним из послов ЧМ-2022 является бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Челси» Самуэль Это'О, на закате карьеры выступавший за «Катар-СК» из Дохи. Он выразил уверенность в том, что гости турнира получат незабываемый опыт в Катаре и смогут насладиться не только противостояниями на футбольных полях, но и обширной развлекательной программой.

«Мне нравятся люди в Катаре, они открытые и искренние. Кроме того, мне нравится, что как в Дохе, так и по всей стране ты всегда чувствуешь себя в безопасности. Футбольные болельщики убедятся в этом, когда приедут в Катар на чемпионат мира. Уверен, они отлично проведут здесь время, находясь в этой стране и наблюдая за игрой лучших футболистов», — заявил Это'О.

Кроме того, камерунец отметил и положительный момент компактного расположения стадионов. По его словам, передвижения на большие расстояния так же неудобны футболистам, как и болельщикам.

«Игроки не будут уставать, потому что им не придётся лететь на матчи самолётом. Они будут проживать в одном городе и получат оптимальное количество времени на тренировки и подготовку. Это хорошо, ведь тогда они будут энергичнее, когда выйдут на поле и будут играть. У футболистов появится возможность пользоваться лучшими спортивными объектами в мире — будь то впечатляющие новые стадионы, где пройдут спортивные встречи, или тренировочные центры мирового класса. Можно быть уверенным в том, что то, что ожидает спортсменов в Катаре, станет для них наградой за усилия в квалификации на этом чемпионате», — заключил Это'О.