Названа дата открытия четвёртого стадиона ЧМ-2022 в Катаре

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В Катаре завершилось строительство стадиона «Аль-Райян», на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2022.
Названа дата открытия четвёртого стадиона ЧМ-2022 в Катаре
  • © Пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Об этом сообщает верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022. Церемония открытия состоится 18 декабря — в Национальный день Катара, ровно за два года до финала ЧМ-2022. На стадионе состоится финал Кубка эмира, в котором сыграют «Аль-Садд» и «Аль-Араби».

«Это ещё одно большое достижение на пути к 2022 году. Потрясающий стадион и прилегающие территории станут фантастическим наследием для спортивного клуба «Аль-Райян» и для всех жителей этого города. Открытие новой арены также означает, что начался отсчёт до самого важного футбольного матча за всю историю Катара — до финала чемпионата мира остаётся ровно два года. Мы довольны, что подготовка к турниру идёт по плану, построено уже девяносто процентов инфраструктуры. В следующем году мы будем рады представить и другие стадионы, все арены будут готовы задолго до начала чемпионата мира», — сказал генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади.

Новая арена рассчитана на 40 тыс. зрителей.

Ранее Россия попала в третью корзину отборочного турнира ЧМ-2022.

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