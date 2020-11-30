Лёв не покинет пост главного тренера сборной Германии до Евро

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Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв будет возглавлять команду на ближайшем чемпионате Европы.
Лёв не покинет пост главного тренера сборной Германии до Евро
  • © REUTERS/Marcelo Del Pozo

Как сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB), специалист продолжит возглавлять сборную, несмотря на все возникшие сложности, так как были выполнены поставленные цели: Германия отобралась на чемпионат Европы, сохранила место в дивизионе А Лиги наций, а также попала в первую корзину жеребьёвки квалификации ЧМ-2022.

«Мы обсудили поражение в матче с Испанией. Для всех нас оно стало разочарованием. Мы сконцентрированы на подготовке к чемпионату Европы. Убеждены, что Йоахим Лёв и его штаб подарят нам массу удачных игр и результатов, несмотря на сложную ситуацию для всех нас», — говорится в заявлении.

Лёв возглавляет сборную Германии с августа 2006 года. Под его руководством немцы выиграли чемпионат мира 2014 года, а также дважды завоевали бронзу европейского первенства (в 2012 и 2016 годах), стали вторыми на Евро-2008 и заняли третье место на ЧМ-2010.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп отказался возглавить сборную Германии вместо Лёва.

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