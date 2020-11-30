Лёв не покинет пост главного тренера сборной Германии до Евро

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв будет возглавлять команду на ближайшем чемпионате Европы.

Как сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB), специалист продолжит возглавлять сборную, несмотря на все возникшие сложности, так как были выполнены поставленные цели: Германия отобралась на чемпионат Европы, сохранила место в дивизионе А Лиги наций, а также попала в первую корзину жеребьёвки квалификации ЧМ-2022.

«Мы обсудили поражение в матче с Испанией. Для всех нас оно стало разочарованием. Мы сконцентрированы на подготовке к чемпионату Европы. Убеждены, что Йоахим Лёв и его штаб подарят нам массу удачных игр и результатов, несмотря на сложную ситуацию для всех нас», — говорится в заявлении.

Лёв возглавляет сборную Германии с августа 2006 года. Под его руководством немцы выиграли чемпионат мира 2014 года, а также дважды завоевали бронзу европейского первенства (в 2012 и 2016 годах), стали вторыми на Евро-2008 и заняли третье место на ЧМ-2010.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп отказался возглавить сборную Германии вместо Лёва.