Лидерство «Эвертона» в АПЛ, ассистентский хет-трик Рейны и провальный старт «Шальке»: события дня в европейском футболе

«Эвертон» обыграл «Брайтон» и одержал четвёртую победу подряд в чемпионате Англии, став единоличным лидером турнирной таблицы. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» благодаря двум пенальти в исполнении Жоржиньо. «Манчестер Сити» не смог переиграть «Лидс». Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Фрайбург», её 17-летний игрок Джованни Рейна отдал три голевые передачи. «Шальке» пропустил 15 мячей в трёх стартовых матчах Бундеслиги. «Сассуоло» возглавил Серию A после того, как выиграл у «Кротоне». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Победная серия «Эвертона» и продолжение успешного дебюта Родригеса

«Эвертон» продолжает удивлять всю футбольную Англию. Подопечные Карло Анчелотти первыми одержали четыре победы по итогам четырёх туров и единолично возглавили турнирную таблицу, дожидаясь, пока то же самое не попробуют сделать «Лестер» и «Ливерпуль».

На этот раз мерсисайдцы обыграли «Брайтон». Уже на 16-й минуте счёт открыл Доминик Калверт-Льюин, реализовавший угловой. Для него это девятый гол в этом сезоне во всех турнирах, среди игроков пяти главных европейских чемпионатов ещё никто не забивал так много. В Премьер-лиге он отличился в четвёртом матче подряд. Это не удавалось никому из английских игроков «Эвертона» на протяжении 20 лет.

На 41-й минуте Нилю Мопе удалось сравнять счёт благодаря ошибке Джордана Пикфорда, выронившего мяч из рук, но ещё до перерыва подопечные Анчелотти вышли вперёд. Новичок «Эвертона» Хамес Родригес исполнил штрафной, после которого Йерри Мина занёс мяч в ворота. Во втором тайме колумбиец снова отличился, забив уже самостоятельно два мяча. К своему второму матчу в АПЛ Родригес успел поучаствовать в пяти голах своей команды.

«Брайтон» успел в компенсированное время оформить гол «в раздевалку», который не повлиял на итоговый результат. С учётом выступлений в Кубке лиги «Эвертон» одержал седьмую победу подряд. На старте сезона это случилось с мерсисайдцами лишь второй раз в их истории после 1894 года.

Результативный дебют Чилвела и два пенальти Жоржиньо

«Челси» по итогам трёх туров был позади «Кристалл Пэлас» в турнирной таблице, что несвойственно для одного из ежегодных фаворитов АПЛ. Это недоразумение подопечные Фрэнка Лэмпарда смогли исправить, разгромив лондонцев на своём поле со счётом 4:0.

Все голы в этом матче были оформлены во втором тайме. Вскоре после его начала защитник Бенджамин Чилвел вовремя подключился к очередной атаке «Челси» и забил первый мяч в своей дебютной игре за команду. Спустя 16 минут он сделал и первую голевую передачу. Его пас позволил отличиться Курту Зуме.

Завершил разгром Жоржиньо, которому позволил это сделать арбитр встречи. Итальянский полузащитник дважды получал право пробить пенальти и оба раза им воспользовался. «Кристал Пэлас» сумел нанести лишь четыре удара по чужим воротам и позволил «Челси» впервые в нынешнем сезоне АПЛ оставить их в неприкосновенности.

Долгое ожидание Морено и 35 ударов по воротам

«Лидс» и «Манчестер Сити» встретились на поле впервые с 2013 года, когда их пути пересеклись в Кубке Англии. Вернувшийся в АПЛ клуб не позволил вице-чемпионам страны набрать три очка и добился ничейного результата с фаворитом.

Матч получился на редкость зрелищным. В сумме команды нанесли 35 ударов по воротам. В нынешнем сезоне это пока лучший показатель среди всех игр английского чемпионата. Правда, подавляющее большинство опасных моментов так и не было воплощено в голы. На 17-й минуте Рахим Стерлинг открыл счёт, точно прицелившись из середины штрафной.

«Лидсу» не удавалось сравнять счёт, пока на поле не вышел испанский нападающий Родриго Морено. Ему понадобилось всего три минуты, чтобы отличиться после грубой ошибки вратаря Эдерсона. Последний раз Морено забивал в матче АПЛ ещё в 2011 году, когда играл за «Болтон Уондерерс». Благодаря этой ничьей «Лидс» вошёл в первую шестёрку чемпионата Англии, а «Манчестер Сити» с четырьмя очками находится лишь в середине турнирной таблицы.

Волевая победа «Айнтрахта» и лидерство в Бундеслиге

Пока «Бавария» с одним поражением находится в середине турнирной таблицы, другие команды начали бороться за лидерство в Бундеслиге. В связи с этим статус центрального матча третьего тура приобрела встреча «Айнтрахта» и «Хоффенхайма».

Начало встречи осталось за гостями, у которых в очередной раз отличился Андрей Крамарич. С учётом прошлого сезона хорватский нападающий «Хоффенхайма» записал на свой счёт уже десять голов в четырёх матчах. Правда, в этот раз его результативности оказалось недостаточно для победы. Франкфуртцы ответили двумя голами во втором тайме. К обоим приложил руку Бас Дост. Голландец сначала отдал передачу Даити Камаде, а затем сам нанёс точный удар.

Победа позволила «Айнтрахту» набрать семь очков после трёх матчей. Команда из Франкфурта-на-Майне лидирует вместе с «Лейпцигом». Правда, в воскресенье их обоих может обойти «Аугсбург», если выиграет третий матч подряд.

Ассистентский хет-трик Рейны и второй дубль Холанда

Не менее важным событием дня в Германии стал матч «Фрайбурга» и дортмундской «Боруссии», которая после двух туров была в таблице ниже, чем её противник. Но соперник «Зенита» по Лиге чемпионов смог улучшить своё турнирное положение, одержав победу со счётом 4:0.

Героем встречи стал 17-летний Джованни Рейна. Он сделал три голевые передачи, две из которых были адресованы Эрлингу Холанду. Юный американец начал радовать болельщиков ещё в прошлом сезоне, и теперь на его счету один гол и четыре результативных паса в пяти последних матчах Бундеслиги. Его отец, игрок сборной США Клаудио Рейна, раздал столько же передач лишь за 105 игр в Английской премьер-лиге.

Холанд же пустился в погоню за Крамаричем в гонке бомбардиров чемпионата Германии. Это его второй дубль за сезон, и теперь норвежец идёт вторым после хорвата, забившего шесть мячей. «Боруссия» благодаря результативности Холанда и Рейны смогла по итогам субботы приблизиться на расстояние одного очка к лидерам турнирной таблицы.

Третий разгром «Шальке» и первое место «Лейпцига»

В «Шальке» сейчас происходит настоящая катастрофа. После поражений команды в двух первых турах был уволен главный тренер Давид Вагнер, который не сумел одержать ни одной победы в 18 последних играх чемпионата Германии. Ему на смену пришёл Мануэль Баум, но лучше от этого не стало. В третьем туре гельзенкирхенцы проиграли «Лейпцигу» со счётом 0:4.

Три из четырёх мячей «Шальке» пропустил в заключительной трети первого тайма. После автогола Джана Боздогана точными ударами в течение 16 минут отметились Анхелиньо и Вилли Орбан. Отдававший венгерскому защитнику передачу Марцель Хальстенберг затем сам же реализовал пенальти. «Лейпциг» сравнялся по очкам с «Айнтрахтом» и даже опередил его по дополнительным показателям, а «Шальке» с разницей забитых и пропущенных мячей 1:15 прочно закрепился на самом дне турнирной таблицы.

Первая победа «Ромы» и сорванный дебют Шомуродова

Неожиданным лидером чемпионата Италии стал «Сассуоло». Пока признанные гранды Серии A теряли очки или ждут своей очереди, чтобы провести матчи третьего тура, подопечные Роберто де Дзерби одержали ещё одну победу и набрали семь очков, возглавив турнирную таблицу после субботних игр.

«Сассуоло» второй раз подряд обыграл соперника со счётом 4:1, нанеся на этот раз поражение скромному «Кротоне», не набравшему пока ни одного очка. Дубль оформил Франческо Капуто, у которого в предыдущем разгроме «Специи» были отменены сразу три гола.

«Рома» с третьей попытки добыла первую победу в сезоне. Произошло это после встречи с «Удинезе», который стартовал ещё хуже и пока не набирал очков. Исход матча определил единственный гол в исполнении Педро Родригеса на 55-й минуте матча.

В субботу также должен был состояться первый матч в Италии для Элдора Шомуродова, перешедшего из «Ростова» в «Дженоа». Однако ещё в день трансфера стало известно, что его новая команда не сыграет в третьем туре с «Торино». Причиной стала вспышка коронавируса, произошедшая в новом клубе узбекского нападающего. Единичные случаи заражения в субботу были также выявлены в «Ювентусе» и «Аталанте».

«Бетис» на вершине и вторая нулевая ничья «Атлетико»

Ещё одним сенсационным лидером в пятёрке главных европейских чемпионатов стал испанский «Бетис». После двух поражений подряд севильцы на выезде обыграли «Валенсию», и этого оказалось достаточно, чтобы подняться на первое место.

Три очка «Бетису» принесли голы Серхио Каналеса и Кристиана Тельо. Валенсийцы ответили всего двумя ударами в створ, которые не повлияли на итоговый счёт.

Лидерство «Бетиса» во многом обусловлено тем, что он провёл уже пять матчей, в то время как другие испанские команды могли выйти на поле всего два или три раза. По этой причине, например, в верхней части турнирной таблицы нет «Атлетико». Впрочем, мадридцы в своих трёх играх сами не набрали достаточно очков, чтобы оказаться выше. Подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с «Вильярреалом» (0:0), что стало повторением результата их предыдущей встречи с «Уэской».