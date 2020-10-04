Дебютный гол Педро принёс «Роме» победу над «Удинезе» в матче Серии А
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Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Роме» принёс гол Педро, забившего на 55-й минуте. Для 33-летнего игрока это дебютный гол в составе римской команды, в которую он перешёл перед стартом сезона.
«Рома», одержавшая первую победу в сезоне, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Удинезе», не набравший очков, на 18-м месте.
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