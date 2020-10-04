Дебютный гол Педро принёс «Роме» победу над «Удинезе» в матче Серии А

Короткая ссылка
Римская «Рома» одержала победу над «Удинезе» в матче третьего тура итальянской Серии А.
Дебютный гол Педро принёс «Роме» победу над «Удинезе» в матче Серии А
  • @OfficialASRoma
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Роме» принёс гол Педро, забившего на 55-й минуте. Для 33-летнего игрока это дебютный гол в составе римской команды, в которую он перешёл перед стартом сезона.

«Рома», одержавшая первую победу в сезоне, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Удинезе», не набравший очков, на 18-м месте.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» выявлены два случая заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить