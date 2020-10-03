В «Ювентусе» выявлены два случая заболевания коронавирусом

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Ювентус» сообщила о выявлении двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что заболевшие не являются игроками или членами штаба, однако, согласно медицинскому протоколу, вся команда отправилась на самоизоляцию.

Отмечается, что те, чьи тесты на коронавирус были отрицательными, смогут тренироваться и принимать участие в матчах, однако им запрещено контактировать с кем либо вне коллектива.

Ближайший матч «Ювентуса» состоится 4 октября в Турине. Соперником станет неаполитанский «Наполи».

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» выявлен один случай заболевания коронавирусом.