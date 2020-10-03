В «Ювентусе» выявлены два случая заболевания коронавирусом

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Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Ювентус» сообщила о выявлении двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В «Ювентусе» выявлены два случая заболевания коронавирусом
  • Reuters

Сообщается, что заболевшие не являются игроками или членами штаба, однако, согласно медицинскому протоколу, вся команда отправилась на самоизоляцию.

Отмечается, что те, чьи тесты на коронавирус были отрицательными, смогут тренироваться и принимать участие в матчах, однако им запрещено контактировать с кем либо вне коллектива.

Ближайший матч «Ювентуса» состоится 4 октября в Турине. Соперником станет неаполитанский «Наполи».

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» выявлен один случай заболевания коронавирусом.

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