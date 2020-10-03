В «Ювентусе» выявлены два случая заболевания коронавирусом
- Reuters
Сообщается, что заболевшие не являются игроками или членами штаба, однако, согласно медицинскому протоколу, вся команда отправилась на самоизоляцию.
Отмечается, что те, чьи тесты на коронавирус были отрицательными, смогут тренироваться и принимать участие в матчах, однако им запрещено контактировать с кем либо вне коллектива.
Ближайший матч «Ювентуса» состоится 4 октября в Турине. Соперником станет неаполитанский «Наполи».
Ранее сообщалось, что в «Аталанте» выявлен один случай заболевания коронавирусом.