«Бетис» победил «Валенсию» и вышел на первое место в Примере

«Реал Бетис» одержал победу над «Валенсией» в матче пятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Валенсии на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Бетису» принесли голы Серхио Каналеса и Кристиана Тельо, забивших на 19-й и 74-й минутах.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.

В другом матче игрового дня «Реал Сосьедад» на своём поле разгромил «Хетафе» со счётом 3:0.

«Бетис», набрав девять очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Сосьедад» с восемью очками — второй, «Хетафе» с семью очками — пятый, а «Валенсия», также набравшая семь очков, — шестая.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Вильярреал» не выявили победителя в матче Примеры.