Хет-трик Варди, дубли Суареса и Крамарича, голы Роналду и Месси с разницей в 146 секунд: события европейского футбола

Хет-трик Джейми Варди позволил «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити» в АПЛ. «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в Бундеслиге и потерпела первое поражение за десять месяцев. Криштиану Роналду и Лионель Месси реализовали пенальти с разницей в 146 секунд. А Луис Суарес оформил дубль в дебютном матче за «Атлетико». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Исторические достижения «Лестера» и рекордный разгром Гвардиолы

Главным событием игрового дня в Англии стала разгромная победа «Лестера» над «Манчестер Сити» — 5:2. «Лисы» впервые в истории набрали девять очков в трёх первых турах нового сезона АПЛ и возглавили турнирную таблицу.

При этом «горожане» владели мячом 72% времени и нанесли 16 ударов против семи у соперника. Мало того, они даже открыли счёт на четвёртой минуте, но всё равно потерпели разгромное поражение. В довершение всех бед возглавляемая Хосепом Гвардиолой команда впервые пропустила пять мячей.

Перевернуть ход матча «Лестеру» помогли Джейми Варди и судья Майкл Оливер. Первый оформил хет-трик, а второй назначил сразу три пенальти. Впервые в истории АПЛ одна команда реализовала столько одиннадцатиметровых.

Что касается Варди, то он заработал два пенальти и в обоих случаях не оставил шансов вратарю. Теперь в активе 33-летнего нападающего пять мячей в текущем сезоне АПЛ, четыре из которых забиты с точки.

Но главное, ветеран улучшил личную статистику в противостоянии с командами из так называемой Большой шестёрки. В матчах с ними он отметился 36 голами («Арсенал» — десять, «Манчестер Сити» — девять, «Ливерпуль» — семь, «Тоттенхэм» — пять, «Манчестер Юнайтед» — пять). Наконец, Варди в воскресенье заработал 17-й и 18-й пенальти в АПЛ и теперь уступает по этому показателю лишь Рахиму Стерлингу (19).

Теннисный разгром от «Атлетико» и яркая игра Суареса

Между тем в чемпионате Испании состоялись два исторических события. Луис Суарес дебютировал за «Атлетико», а его бывшая команда «Барселона» провела первый матч под руководством нового тренера Рональда Кумана.

Чуть раньше состоялась встреча мадридцев, которые в первой для себя игре сезона с теннисным счётом разгромили «Гранаду» — 6:1. Соперник приехал в столицу в качестве лидера турнирной таблицы Примеры, но ничего не смог противопоставить хозяевам.

Суарес появился на замену на 70-й минуте. К тому моменту его новая команда забила три безответных мяча. И уже через пару минут уругваец первым же касанием отдал результативную передачу на Маркоса Льоренте.

Следом Луис едва не заработал пенальти, но судья после просмотра повтора его отменил. Это лишь разозлило форварда, и в оставшееся до финального свистка время он отличился дважды. Так Суарес стал первым в истории футболистом «Атлетико», который в дебютном матче за команду оформил дубль.

Удачный дебют Кумана и быстрый дубль Фати

«Барселона» в первом матче под руководством Кумана также добилась крупной победы. Каталонцы дома разгромили «Вильярреал» — 4:0. Суареса в стартовом составе команды заменил Ансу Фати, и 17-летний нападающий полностью оправдал доверие нового тренера.

Уже к 19-й минуте форвард оформил дубль, который стал для него вторым в карьере. Любопытно, что во втором случае ему ассистировал вернувшийся в «Барселону» Филиппе Коутиньо.

А в середине первого тайма Фати ещё и заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси. В свою очередь, аргентинец стал четвёртым футболистом в истории, который отличился в 17 сезонах Примеры подряд, после Агустина Гаинсы, Сантильяны и Серхио Рамоса.

Наконец, незадолго до перерыва окончательный счёт на табло установил защитник «Вильярреала» Пау Торрес, срезавший мяч в собственные ворота.

Во второй половине встречи командам отличиться не удалось, зато Куман провёл пару знаковых замен. Например, первый матч за десять месяцев провёл восстановившийся от травмы Усман Дембеле. Во-вторых, дебютировал за «Барселону» перешедший из «Ювентуса» Миралем Пьянич.

Первое поражение «Баварии» за десять месяцев и вторая победа «Хоффенхайма» подряд

Главная же сенсация игрового дня произошла в Германии, где «Бавария» уступила «Хоффенхайму» с разгромным счётом (1:4), потерпела первое поражение за десять месяцев и прервала беспроигрышную серию во всех турнирах длиной в 32 матча.

Главной причиной неудачи стала банальная усталость мюнхенцев. В четверг вечером они провели тяжёлый матч за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который растянулся на 120 минут, и не успели восстановиться. Вдобавок Ханс-Дитер Флик оставил в запасе нескольких ключевых футболистов, в частности Роберта Левандовски.

Футболисты «Хоффенхайма» же вышли на поле с запредельным настроем и к середине первого тайма отличились дважды, воспользовавшись неуверенной игрой обороны соперника.

Правда, на 36-й минуте Йозуа Киммих один мяч отыграл, а после перерыва тренерский штаб «Баварии» бросил в бой Левандовски с Леоном Горецкой.

Но «Хоффенхайму» удалось сдержать польского бомбардира, а в концовке встречи дубль оформил Андрей Крамарич. В первом матче нового сезона Бундеслиги хорват трижды огорчил «Кёльн». Теперь в его активе значатся пять голов, он занимает первое место в гонке бомбардиров чемпионата. «Хоффенхайм» же с шестью очками лидирует в турнирной таблице.

Осечка «Ромы» в Риме и место Роналду в истории

В центральной встрече Серии А разошлись миром «Рома» и «Ювентус» — 2:2. Римляне были близки к тому, чтобы обыграть действующего чемпиона, и дважды вели в счёте, но гостей спас от поражения Криштиану Роналду.

Португалец оформил дубль и стал первым футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 сильнейших национальных чемпионатов Европы. В первом тайме португалец забил с пенальти, а во втором — отметился фирменным ударом головой.

Любопытно, что Месси и Роналду реализовали одиннадцатиметровые в воскресенье с разницей в 146 секунд. Сперва свой шанс использовал португалец, а спустя пару минут — аргентинец.

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi both score from the penalty spot within 146 seconds of each other.



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19:34:43: pEssI pic.twitter.com/4bnynIFz8Q — Squawka Football (@Squawka) September 27, 2020

В составе «Ромы» оба мяча также записал на свой счёт один футболист — Жордан Верету. При этом римляне почти полчаса провели в большинстве после того, как Адриен Рабио получил вторую жёлтую карточку за грубый прыжок в ноги Генриху Мхитаряну, но одержать победу не смогли.

Неудачный дебют «Специи» и три отменённых гола «Сассуоло»

В другом матче игрового дня «Сассуоло» разгромил «Специю» (4:1), проводившую первую в истории игру в Серии А. Но на первый план вышли вовсе не футболисты победившей команды, а судейская бригада.

Давиде Герзини с помощниками отменили сразу три гола «Сассуоло», причём все — за авторством Франческо Капуато. Во всех случаях система VAR помогала определить у нападающего небольшой офсайд. Однако в конечном итоге форвард всё же забил мяч по всем правилам, а помимо этого заработал пенальти и отдал результативную передачу.

В конце июля команда «Сассуоло» уже оказывалась в похожей ситуации. Тогда судьи не засчитали сразу четыре гола команды в матче с «Наполи» и она потерпела обидное поражение — 0:2.

Двойной выстрел Бен-Йеддера и два удаления

А «Монако» Александра Головина в воскресенье обыграл «Страсбург» (3:2) и одержал третью победу в новом сезоне чемпионата Франции. При этом сам россиянин пропускал встречу из-за травмы.

Ещё до перерыва монегаски обеспечили себе уверенное преимущество благодаря точным ударам Виссама Бен-Йеддера и Рубена Агилара. Уже на 15-й минуте второго тайма соперник один мяч отыграл, но Бен-Йеддер вскоре оформил дубль.

Далее футболисты «Монако» сами создали себе проблемы, оставшись вдевятером. Сначала Орельен Чуаэми получил вторую жёлтую карточку за опасный прыжок в ноги сопернику, а затем Аксель Дисаси в собственной штрафной допустил фол последней надежды. Людови Ажорк пенальти реализовал и сократил отставание «Страсбурга» в счёте до минимума, но «Монако» всё же удержал победные цифры.

21 удар ПСЖ и две результативные передачи Мбаппе

А ПСЖ продлил победную серию в Лиге 1 до трёх матчей. В воскресенье действующий чемпион на выезде обыграл аутсайдера «Реймс» — 2:0.

Оба мяча в составе парижан записал на свой счёт Мауро Икарди. Дважды ассистировал аргентинцу Киллиан Мбаппе. На девятой минуте чемпион мира увенчал точной передачей на партнёра сольный проход к чужой штрафной, а на 62-й — вывел одноклубника на пустые ворота.

Впрочем, ПСЖ мог забить гораздо больше двух мячей. Гости нанесли по воротам Предрага Райковича 21 удар, но лишь семь из них пришлись в створ.