Невероятный камбэк «Интера», гол МЮ на 100-й минуте и первая победа «Реала»: события дня в европейском футболе

«Интер» в концовке сверхрезультативного матча Серии А с «Фиорентиной» отличился дважды и вырвал победу. «Челси» в первом тайме встречи Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Бромвичем» пропустил три безответных мяча, но после перерыва сумел сравнять счёт. «Аталанта» обыграла «Торино» благодаря голу и двум результативным передачам капитана Алехандро Гомеса. А «Реалу» добиться успеха в поединке Примеры с «Бетисом» помог точный удар Серхио Рамоса с пенальти. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Пять попаданий «Брайтона» в штангу и два пенальти

Большой игровой день в европейском футболе открылся невероятным матчем в АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы на выезде одержали победу, которая стала для них первой в сезоне (3:2), но назвать её заслуженной крайне сложно.

Во-первых, хозяева значительно превзошли соперника по количеству как ударов, так и ударов в створ (18:7 и 5:3). Во-вторых, пять раз попали в стойки ворот оппонента и установили рекорд АПЛ по этому показателю. Мало того, бельгийский полузащитник команды Леандро Троссард пробил в перекладину и по разу — в каждую из штанг, но так и не сумел отличиться.

МЮ же, пропустив с пенальти, в конце первого тайма отыгрался после подачи стандарта. Льюис Данк отправил мяч в собственные ворота. А в начале второй половины встречи Маркус Рашфорд в чужой штрафной обыграл сразу нескольких соперников и вывел подопечных Уле-Гуннара Сульшера вперёд.

«Брайтону» удалось сравнять счёт на пятой добавленной минуте, но это был ещё не конец. На подаче последнего углового гости заработали пенальти, хотя судья Крис Кавана уже дал финальный свисток. Однако после просмотра повтора он назначил одиннадцатиметровый за игру рукой у футболиста хозяев. Его на десятой добавленной минуте уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

Сульшер же после матча с юмором отреагировал на везение, которое сопутствовало его команде. Тренер поблагодарил бога за то, что Жозе Моуринью не приехал на матч, чтобы измерить ворота. Дело в том, что после встречи Лиги Европы с македонской «Шкендией» португалец посетовал, что одни из ворот были на 5 см меньше нормы.

Три гола «Вест Бромвича» за 24 минуты и детская ошибка Тьяго Силвы

Ещё более непредсказуемым получился матч между вернувшимся в АПЛ «Вест Бромвичем» и «Челси». Лондонцы считались явным фаворитом встречи, но в итоге с трудом ушли от поражения.

При этом подопечные Фрэнка Лэмпарда к 27-й минуте пропустили три безответных мяча. Тренерский штаб команды произвёл замену вратаря и вместо неудачно сыгравшего с «Ливерпулем» Кепы Аррисабалаги выпустил с первых минут Вилли Кабальеро. Однако аргентинец сыграл ещё хуже. Он трижды вынужден был доставать снаряд из сетки и не совершил ни одного сейва.

Не лучшим образом действовали и защитники гостей. Так, именитый дебютант Тьяго Силва на ровном месте подарил мяч Каллуму Робертсону, который оформил дубль.

Однако во втором тайме «Челси» удалось совершить впечатляющий камбэк. Во многом этому способствовала тактика соперника: «Вест Бромвич» прижался к собственным воротам. Удачными получились и замены Лэмпарда в перерыве. Сесар Аспиликуэта выполнил результативную передачу на Мэйсона Маунта, а Каллум Хадсон-Одои сократил отставание в счёте до минимума.

Наконец, одно очко лондонцам принёс Тэмми Абрахам, переправивший мяч в ворота с близкого расстояния на третьей добавленной арбитром минуте. Так «Челси» впервые в истории сумел не проиграть в матче АПЛ, уступая с разницей в три мяча.

Первая осечка «Боруссии» и вторая победа «Аугсбурга»

Неожиданный результат был зафиксирован и в Бундеслиге, где вторая команда Германии по итогам прошлого сезона, дортмундская «Боруссия», на выезде уступила «Аугсбургу» со счётом 0:2. Подопечные Люсьена Фавра владели мячом почти 80% игрового времени, нанесли 16 ударов, но так и не смогли пробить Рафала Гикевича, совершившего шесть сейвов.

Однако по-настоящему опасные моменты жёлто-чёрные создавали нечасто. Не лучший матч провели юные полузащитники Джуд Беллингхэм и Джованни Рейна, а Эрлинг Холанд первый шанс отличиться получил лишь в концовке.

Соперник же к своим моментам подошёл бережно. Главным героем встречи стал итальянский полузащитник хозяев Даниэль Калиджируи. В конце первого тайма он со стандарта выполнил результативную передачу на Феликса Удуохая, а сразу после перерыва реализовал выход один на один.

Таким образом, «Аугсбургу» удалось взять реванш за домашнее поражение от «Боруссии» (3:5) в начале года и одержать вторую победу в первых двух турах нового сезона Бундеслиги.

Третий хет-трик на старте Бундеслиги и 11 пропущенных «Шальке» мячей

В целом игровой день чемпионата Германии получился богатым на голы. В шести матчах было забито 16 мячей. Одна из самых результативных встреч состоялась в Гельзенкирхене, где «Шальке-04» уступил «Вердеру» — 1:3.

Обе команды в первом туре потерпели разгромные поражения, а хозяева вовсе пропустили восемь безответных мячей от «Баварии», поэтому им необходимо было одерживать победу.

В результате судьбу противостояния решил нападающий бременцев Никлас Фулкруг. 27-летний форвард провёл крайне удачный поединок и записал на свой счёт все три гола команды. Дубль он оформил ещё в первом тайме, а после перерыва реализовал пенальти.

Примечательно, что Фулкруг стал уже третьим футболистом, которому удалось оформить хет-трик на старте сезона Бундеслиги. Ранее трижды за игру отличились форвард «Баварии» Серж Гнабри (в матче всё с тем же «Шальке») и нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич.

Удаление Эмерсона после просмотра VAR и гол Рамоса в 17-м сезоне Примеры подряд

В чемпионате Испании самым заметным событием игрового дня стала первая победа «Реала» в новом сезоне. На прошлой неделе мадридцы так и не сумели поразить ворота «Реал Сосьедад», а на этой — с трудом обыграли на выезде «Бетис» (3:2), набравший в двух турах шесть очков из шести возможных.

Севильцы были близки к тому, чтобы одержать и третью подряд победу. Их не смутил даже быстрый гол Федерико Вальверде. В середине первого тайма они отличились дважды в течение трёх минут благодаря точным ударам Айсса Манди и Вильяма Карвалью. Вдобавок травму получил полузащитник сливочных Тони Кроос.

Однако после перерыва хозяев подвёл Эмерсон. Сначала он в подкате отправил мяч в свои ворота, а затем получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Луке Йовиче. Причём судья изначально зафиксировал офсайд у серба, но после просмотра повтора изменил решение.

Победу же на 82-й минуте «Реалу» принёс Серхио Рамос. Капитан реализовал пенальти, который заработал вышедший на замену Борха Майораль. 34-летнему защитнику удалось отметиться голом в 17-м сезоне Примеры подряд.

Три балла Гомеса за результативность и дубль Белотти

Между тем «Аталанта» Алексея Миранчука провела дебютный матч в новом сезоне Серии А с «Торино». Встречу первого тура бергамоски должны были сыграть ещё на прошлой неделе, но её перенесли, чтобы команда имела возможность отдохнуть после участия в плей-офф Лиги чемпионов.

Сам россиянин пропускал поединок с туринцами из-за травмы. Помимо него, Джан Пьеро Гасперини по разным причинам недосчитался сразу нескольких футболистов. Однако это не помешало «Аталанте» одержать волевую победу на выезде — 4:2.

Не смутил гостей даже быстрый мяч Андреа Белотти, забитый уже на 11-й минуте. На него моментально ответил 32-летний полузащитник Алехандро Гомес, проводивший 200-й матч в Серии А в составе «Аталанты». Аргентинец сравнял счёт красивым дальним ударом.

Затем лучший ассистент по итогам прошлого сезона чемпионата Италии отдал две голевые передачи — на Луиса Мурьеля и Ханса Хатебура.

Второй мяч Белотти в конце первого тайма возродил интригу, но после перерыва Мартен де Рон в четвёртый раз огорчил «Торино» и поставил точку в результативном противостоянии.

Голевые передачи 37-летнего Рибери и два мяча «Интера» в концовке

Первую победу в новом сезоне в субботу удалось одержать и «Интеру». Впрочем, миланцам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы набрать три очка в домашнем матче с «Фиорентиной».

Хозяева пропустили уже на третьей минуте и сумели отыграться лишь в добавленное арбитром время. Сильным ударом из полукружия штрафной отметился Лаутаро Мартинес. А сразу после перерыва защитник гостей Федерико Чеккерини срезал мяч в собственные ворота после прострела соперника.

Однако «Фиорентина» не только быстро отыгралась, но и вышла вперёд. А главным героем обоих голевых эпизодов стал 37-летний Франк Рибери. Француз отдал две результативные передачи на Гаэтано Кастровилли и Федерико Кьезу.

Но «Интер» не собирался сдаваться и в концовке перевернул ход матча с ног на голову. Помогли и сделанные Антонио Конте замены. В частности, в составе «нерадзурри» дебютировали новички Артуро Видаль и Ашраф Хакими.

Последний вскоре помог сравнять счёт Ромелу Лукаку. А спустя всего две минуты Данило Д'Амброзио замкнул навес партнёра на дальней штанге и принёс «Интеру» тяжелейшую победу.

Четвёртая подряд победа «Ренна» и третий гол Гирасси

А в чемпионате Франции лидерство сохраняет «Ренн». Сыграв вничью с «Лиллем» в первом туре, команда следом одержала четыре победы подряд в Лиге 1.

В пятом туре подопечные Жюльена Стефана встречались с «Сент-Этьеном», который на старте сезона тоже набрал десять очков. В результате борьбы в этом матче не получилось. Гости внимательно относились к своим моментам и добились уверенного преимущества в счёте.

Ворота Джесси Мулена на 33-й минуте распечатал Наиф Агер. А после перерыва удалось отличиться Адриену Эну и Серу Гирасси. Для последнего этот гол стал третьим в текущем сезоне Лиги 1. «Ренн» с 13 очками после пятого тура будет лидировать в одиночестве.