«Челси» отыгрался с 0:3 и ушёл от поражения в матче АПЛ с «Вест Бромвичем»

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Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» отыгрался с 0:3 и ушёл от поражения в матче АПЛ с «Вест Бромвичем»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вест Бромвиче, завершилась со счётом 3:3.

В первом тайме хозяева поля трижды поразили ворота гостей. В составе «Вест Бромвича» дубль оформил Каллум Робинсон, забивший на 4-й и 25-й минутах. Ещё один гол в активе Кайла Бартли, отличившегося на 27-й минуте.

«Челси» сумел уйти от поражения благодаря голам Мэйсона Маунта, Каллума Хадсона-Одио и Тэмми Абрахама, забивших на 55-й, 70-й и третьей компенсированной ко второму тайму минутах соответственно.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.

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