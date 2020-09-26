Гол Рамоса с пенальти принёс «Реалу» победу над «Бетисом» в матче Примеры

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Мадридский «Реал» одержал победу над севильским клубом «Реал Бетис» в матче третьего тура испанской Примеры.
Гол Рамоса с пенальти принёс «Реалу» победу над «Бетисом» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Реал» забил первым. На 14-й минуте отличился Федерико Вальверде.

«Бетис» ответил голами Айссы Манди и Вильяма Карвалью на 35-й и 37-й минутах.

На 48-й минуте паритет на табло восстановил Эмерсон, переправивший мяч в свои ворота. Уже на 67-й минуте бразильский защитник «Бетиса» получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Победу «Реалу» принёс гол Серхио Рамоса, реализовавшего пенальти на 82-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Уэской» в матче Примеры.

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