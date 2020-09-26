Гол Рамоса с пенальти принёс «Реалу» победу над «Бетисом» в матче Примеры
- Reuters
Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Реал» забил первым. На 14-й минуте отличился Федерико Вальверде.
«Бетис» ответил голами Айссы Манди и Вильяма Карвалью на 35-й и 37-й минутах.
На 48-й минуте паритет на табло восстановил Эмерсон, переправивший мяч в свои ворота. Уже на 67-й минуте бразильский защитник «Бетиса» получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Победу «Реалу» принёс гол Серхио Рамоса, реализовавшего пенальти на 82-й минуте.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Уэской» в матче Примеры.