«Интер» вырвал победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче второго тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Милане на «Джузеппе Меацца», завершилась с счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

«Фиорентина» забила первой. Уже на третьей минуте отличился Кристиан Куаме.

«Интер» ответил голом Лаутаро Мартинеса на второй компенсированной к первому тайму минуте.

На 52-й минуте автогол Федерико Чеккерини вывел хозяев поля вперёд.

«Фиорентина» восстановила паритет на 57-й минуте благодаря голу Гаэтано Кастровилли и повела в счёте после гола Федерико Кьезы на 63-й минуте. В обоих случаях голевые передачи отдал Франк Рибери.

Победу «Интеру» принесли голы Ромелу Лукаку, сравнявшего счёт на 87-й минуте, и Данило Д’Амброзио, отличившегося на 89-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» победила «Торино» в матче Серии А.