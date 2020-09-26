«Аталанта» победила «Торино» в матче Серии А

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Бергамская «Аталанта» одержала победу над туринским «Торино» в матче второго тура итальянской Серии А.
«Аталанта» победила «Торино» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Торино» дубль оформил Андреа Белотти.

Победу «Аталанте» принесли голы Алехандро Гомеса, Луиса Мурьеля, Ханса Хатебура и Мартена де Рона. Российский хавбек Алексей Миранчук участия в матче не принимал из-за травмы, полученной до старта нового сезона в составе московского «Локомотива».

В другом матче игрового дня римский «Лацио» взял верх над «Кальяри» — 2:0.

Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Болонью» в Серии А.

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