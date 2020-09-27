Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити» в матче АПЛ

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«Лестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Сити» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

«Манчестер Сити» забил первым. Уже на четвёртой минуте отличился Рияд Марез.

На 37-й минуте в составе «Лестера» пенальти реализовал Джейми Варди. На 54-й минуте английский форвард забил с игры, а на 58-й снова реализовал 11-метровый удар, тем самым оформив хет-трик.

На 84-й минуте «Манчестер Сити» отыграл один мяч благодаря голу Натана Аке.

Окончательный счёт на 88-й минуте установил Юри Тилеманс, реализовавший уже третий пенальти, назначенный в этом матче в ворота хозяев поля.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ. 

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