Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Лестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Сити» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

«Манчестер Сити» забил первым. Уже на четвёртой минуте отличился Рияд Марез.

На 37-й минуте в составе «Лестера» пенальти реализовал Джейми Варди. На 54-й минуте английский форвард забил с игры, а на 58-й снова реализовал 11-метровый удар, тем самым оформив хет-трик.

На 84-й минуте «Манчестер Сити» отыграл один мяч благодаря голу Натана Аке.

Окончательный счёт на 88-й минуте установил Юри Тилеманс, реализовавший уже третий пенальти, назначенный в этом матче в ворота хозяев поля.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ.