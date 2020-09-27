«Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Тоттенхэма» на 25-й минуте забил Лукас Моура, замкнувший передачу Гарри Кейна.

«Ньюкасл» ушёл от поражения на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте благодаря голу Каллума Уилсона, реализовавшего пенальти.

В другом матче игрового дня «Лидс Юнайтед» на выезде взял верх над «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. Гол в активе Патрика Бэмфорда, забившего на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Челси» отыгрался с 0:3 и ушёл от поражения в матче АПЛ с «Вест Бромвичем».

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