«Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Тоттенхэма» на 25-й минуте забил Лукас Моура, замкнувший передачу Гарри Кейна.

«Ньюкасл» ушёл от поражения на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте благодаря голу Каллума Уилсона, реализовавшего пенальти.

В другом матче игрового дня «Лидс Юнайтед» на выезде взял верх над «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. Гол в активе Патрика Бэмфорда, забившего на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Челси» отыгрался с 0:3 и ушёл от поражения в матче АПЛ с «Вест Бромвичем».