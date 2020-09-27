Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал» в матче Примеры

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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в матче третьего тура испанской Примеры.
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» дубль оформил Ансу Фати, забивший на 15-й и 19-й минутах с передач Жорди Альбы и Фелипе Коутиньо.

Ещё один мяч в активе Лионеля Месси, реализовавшего пенальти на 35-й минуте.

Автогол в пассиве Пау Торреса, на 45-й минуте срезавшего мяч в ворота «Вильяррреала».

Для «Барселоны» этот матч стал первым в сезоне. Два стартовых тура каталонская команда пропустила из-за переноса игр на более поздние даты. «Вильярреал» потерпел первое поражение в сезоне, при одной победе и одной ничей.

Ранее сообщалось, что гол Ракитича помог «Севилье» победить «Кадис» в матче Примеры.

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