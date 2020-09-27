Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал» в матче Примеры
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Барселоны» дубль оформил Ансу Фати, забивший на 15-й и 19-й минутах с передач Жорди Альбы и Фелипе Коутиньо.
Ещё один мяч в активе Лионеля Месси, реализовавшего пенальти на 35-й минуте.
Автогол в пассиве Пау Торреса, на 45-й минуте срезавшего мяч в ворота «Вильяррреала».
Для «Барселоны» этот матч стал первым в сезоне. Два стартовых тура каталонская команда пропустила из-за переноса игр на более поздние даты. «Вильярреал» потерпел первое поражение в сезоне, при одной победе и одной ничей.
Ранее сообщалось, что гол Ракитича помог «Севилье» победить «Кадис» в матче Примеры.