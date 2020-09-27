Гол Ракитича помог «Севилье» победить «Кадис» в матче Примеры

«Севилья» одержала победу над «Кадисом» в матче третьего тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Кадис» забил первым. На 48-й минуте отличился Сальва Санчес.

Победу «Севилье» принесли голы Люка де Йонга, забившего на 60-й минуте, Мунира Эль-Хаддади, отличившегося на 90-й минуте, и Ивана Ракитича, забившего свой первый мяч после возвращения в команду на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что дубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче Примеры.