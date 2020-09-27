«Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Серии А благодаря дублям Верету и Роналду
- Reuters
Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счётом 2:2.
В составе «Ромы» дубль оформил Жордан Верету, забивший на 31-й минуте с пенальти и на первой компенсированной к первому тайму минуте — с игры.
За «Ювентус» два мяча забил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 44-й минуте и забивший с игры на 69-й.
«Ювентус» с 62-й минуты играл в меньшинстве. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Адриен Рабьо.
Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл «Кротоне» в Серии А.